Haïti révèle une “perte colossale” de 4 millions de dollars de corruption

Les responsables affirment que ces actes de corruption et des dizaines d’autres actes de corruption présumés ont coûté au gouvernement haïtien une “perte colossale” de quelque 500 millions de gourdes (4 millions de dollars) à un moment où les infrastructures de l’État s’effondrent dans un contexte d’instabilité politique et d’aggravation de la pauvreté.

PORT-AU-PRINCE, Haïti – Un terrain de football qui a été payé mais jamais construit. Une école qui a détourné les ressources de ses élèves. Un maire qui dirigeait la mairie depuis la maison de sa mère et évitait les taxes foncières.

Les allégations ont été publiées jeudi par l’unité anti-corruption d’Haïti, dont le directeur général, Hans Joseph, s’est engagé à poursuivre ceux qui “torpillent le trésor public et asphyxient les efforts de développement économique et social du pays”.

Le rapport de 30 pages rendu public résume les longues enquêtes lancées par l’agence de Joseph et offre une fenêtre sur la corruption endémique à travers Haïti, où plus de 60% de ses plus de 11 millions d’habitants luttent pour survivre avec environ 2 dollars par jour.