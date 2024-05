Haïti : Pourquoi l’assistance sécuritaire menée par le Kenya n’est toujours pas arrivée

CNN

Après des mois de planification et de discussions, le déploiement d’une force internationale en Haïti ravagé par la violence a été une fois de plus retardé, anéantissant ainsi l’espoir qu’une avant-garde de la police kenyane arrive cette semaine.

Les réunions de haut niveau de jeudi ont laissé entrevoir des attentes autrefois élevées. Dans la capitale haïtienne Port-au-Prince, le Conseil présidentiel de transition au pouvoir a publié des photos de son réunion avec une délégation kenyane. À Washington, le président américain Joe Biden et le président kenyan William Ruto ont vanté la collaboration de leurs pays à la mission (en grande partie équipée par les États-Unis) lors d’une conférence de presse conjointe.

La paix et la sécurité en Haïti relèvent de la « responsabilité collective de toutes les nations », a déclaré Ruto, avertissant que le Kenya « assumera cette responsabilité aux côtés de la police haïtienne » et « brisera les reins des gangs et des criminels ».

Mais pour l’instant, les groupes armés continuent de se déchaîner dans la capitale Port-au-Prince, extorquant les habitants et contrôlant les mouvements de carburant, de nourriture et de fournitures médicales vitales. Jeudi soir, un jeune couple de missionnaires américains a été attaqué par des gangs dans une église de la ville, puis tué, a indiqué leur famille.

Créés à l’origine pour faire respecter l’élite politique et économique d’Haïti, les gangs rivaux d’Haïti ont formé ces derniers mois une large coalition connue sous le nom de « Viv Ansamn » ou « Vivez ensemble » et coordonnent désormais les attaques contre les institutions gouvernementales comme les commissariats de police et les prisons.

La police nationale d’Haïti combat les gangs bloc par bloc, mais elle manque de personnel et d’équipement. Depuis l’assassinat du président Jovenel Moise en 2021, l’emprise des gangs est passée d’environ 50 % de la ville à 80 % aujourd’hui.

Des sources policières en Haïti comparent désormais le champ de bataille urbain à des sables mouvants, déclarant à CNN qu’elles ont besoin de renforts pour tenir et défendre le territoire.

Pour compliquer la situation, un torrent d’armes et de munitions de contrebande arment les gangs haïtiens, malgré l’embargo sur les armes imposé sur l’île.

Plus tôt cette semaine, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a défendu le soutien américain à la mission internationale, avertissant lors d’une audition au Sénat sur les relations étrangères que sans soutien étranger, Haïti est « sur le point de devenir un État en faillite totale ».

Le gouvernement haïtien demande une assistance militaire internationale depuis 2022. En octobre de l’année dernière, la Mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS) a finalement reçu le feu vert du puissant Conseil de sécurité des Nations Unies.

Conçu pour se coordonner étroitement avec la Police nationale d’Haïti, le MSS devrait se concentrer sur la sécurisation de l’aéroport, du port maritime et des routes principales de la ville, selon des personnes connaissant le planning de la mission.

Le Kenya, qui s’est porté volontaire pour diriger la mission, a engagé 1 000 policiers. La plupart d’entre eux sont des policiers des frontières kenyans, choisis pour leur expérience dans la gestion des acteurs armés non étatiques tels qu’Al Shabaab et dans leurs opérations dans des contextes étrangers tels que la Somalie, le Soudan et le Congo, selon Bill O’Neill, l’expert de l’ONU en matière de droits de l’homme. droits en Haïti.

Selon des documents consultés par CNN, la mission sera dirigée par un commissaire de police kenyan et un lieutenant de police jamaïcain, les autres postes importants étant occupés par du personnel kenyan. Les Bahamas, le Bangladesh, la Barbade, le Belize, le Bénin, le Tchad et la Jamaïque ont également promis de fournir du personnel à la mission.

Bien que le MSS ait été approuvé il y a plus de sept mois, il a été embourbé dans des complications, notamment des contestations judiciaires au Kenya et des troubles politiques en Haïti. En mars, une recrudescence de la violence des gangs a contraint Ariel Henry, alors Premier ministre, à démissionner peu après avoir signé un accord avec le Kenya pour la mission ; L’administration de Ruto a depuis trouvé un nouveau partenaire au sein du Conseil présidentiel de transition d’Haïti, créé le mois dernier.

Lors de la conférence de presse de jeudi, le journaliste Ayub Abdikadir de la télévision kenyane Citizen TV a interrogé Ruto sur la stratégie consistant à envoyer des forces dans une crise dans les Caraïbes lointaines alors que les problèmes de sécurité perdurent dans la région du Rift Nord au Kenya. « Pourquoi vous engagez-vous au Kenya alors que nous avons un problème chez nous ? » Il a demandé.

La responsabilité du Kenya dépasse ses propres frontières, a répondu Ruto, soulignant que des troupes et des policiers avaient déjà été déployés pour « régler le problème du banditisme » dans le Rift Nord.

Un fonds d’affectation spéciale géré par l’ONU pour la mission contient actuellement 21 millions de dollars, fournis par le Canada (8,7 millions de dollars), les États-Unis (6 millions de dollars), la France (3,2 millions de dollars) et l’Espagne (3 millions de dollars), selon l’ONU. Les États-Unis et le Canada se sont également engagés davantage, la majeure partie devant prendre la forme d’équipements et d’autres ressources.