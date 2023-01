Haïti perd ses derniers dirigeants démocratiquement élus, aggravant les troubles

Commentez cette histoire Commenter

PORT-AU-PRINCE, Haïti – Haïti, en proie à une horrible violence de gangs, à une faim record et à une nouvelle épidémie de choléra, a subi un nouveau coup dur : la fin d’un gouvernement démocratiquement élu. N’ayant pas réussi à organiser des élections législatives en 2019, cette nation des Caraïbes a perdu ses 10 derniers sénateurs ce mois-ci à l’expiration de leur mandat.

Cela a laissé le pays de 11 millions d’habitants sans président – ​​ce poste est vacant depuis l’assassinat de Jovenel Moïse il y a 18 mois – ni parlement. Le gouvernement national, tel qu’il est, est dirigé par Ariel Henry, un Premier ministre nommé qui n’a pas encore fixé de date pour les élections, qui est accusé par les opposants d’être un dictateur – et qui pourrait avoir été impliqué dans le meurtre de Moïse.

“Nous avons fait un énorme pas en arrière”, a déclaré Dunois Erick Cantave, membre de l’Accord du Montana, un puissant groupe d’opposition composé de groupes de la société civile et de personnalités politiques. “En Haïti aujourd’hui, la démocratie est un vain mot.”

La démocratie ici n’a jamais été robuste. La constitution actuelle ne date que de 1987, après la dictature de François et Jean-Claude Duvalier. Depuis lors, le pays a subi quatre coups d’État et un assassinat. Moïse, dans sa dernière année, gouvernait par décret.

Et il est encore sous le choc de l’héritage du colonialisme, de l’occupation étrangère et des catastrophes naturelles, y compris le tremblement de terre de 2010 qui a tué environ 250 000 personnes.

Mais le départ des derniers élus du peuple est un nouveau creux. L’effondrement de l’ordre constitutionnel survient alors que la communauté internationale réfléchit à une demande controversée d’Henry d’intervention étrangère armée pour contenir la violence des gangs qui a tué des milliers de personnes, déplacé des dizaines de milliers de personnes et entravé l’acheminement d’une aide humanitaire essentielle à certaines des personnes les plus pauvres de l’hémisphère. .

Le moment ne pouvait pas être pire.

Les gangs contrôlent de vastes étendues de la capitale haïtienne, effectuant ce que les groupes d’aide considèrent comme un nombre sans précédent d’enlèvements, brutalisant des hommes et violant des femmes et des enfants. On pense qu’ils ont des liens avec des membres de la classe politique et politique d’Haïti. élite commerciale.

Les cas suspects de choléra, qui ont réapparu en octobre après près de trois ans sans nouveau cas, ont bondi d’environ 60 % au cours du mois dernier. L’inflation approche les 50 %. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a déclaré en octobre qu’un nombre record de 4,7 millions de personnes étaient confrontées à des niveaux « aigus » de faim.

Parmi eux, 1,8 million connaissaient des niveaux “d’urgence” – confrontés à une malnutrition aiguë très élevée et à une surmortalité – et, pour la première fois dans l’histoire d’Haïti, 19 000 souffraient de niveaux “catastrophiques”: un manque extrême de nourriture et/ou d’autres besoins de base, causant des la malnutrition aiguë critique, la famine, la misère ou la mort.

“Vous avez une situation où il n’y a aucun semblant de légitimité nulle part”, a déclaré Robert Fatton, professeur de gouvernement et d’affaires étrangères à l’Université de Virginie. « Je pense qu’il est juste de dire qu’il s’agit de l’une des crises les plus graves, sinon la plus grave, à laquelle Haïti ait été confrontée depuis la chute des [Duvalier] dictature en 1986.

Henri, qui supposait au pouvoir après l’assassinat de Moïse en juillet 2021 avec le soutien de la communauté internationale, a réitéré ce mois-ci sa promesse souvent faite d’établir un “conseil électoral provisoire” chargé de proposer un “calendrier raisonnable” pour l’organisation des élections.

Mais il n’a pas précisé de calendrier, et les analystes disent qu’il serait pratiquement impossible d’organiser des élections dans les conditions de sécurité actuelles. Il a cherché le mois dernier à faire avancer un nouvel accord politique qui, selon lui, faciliterait “une transition inclusive et des élections transparentes”. Mais il n’a pas reçu un large soutien.

“Nous sommes clairs : l’accord du 21 décembre ne nous mène nulle part”, a déclaré Cantave. « C’est une manœuvre d’Ariel Henry pour donner l’impression qu’il élargit le consensus. C’est un coup de poignard dans l’eau… C’est une façon pour lui de rester au pouvoir.

Au milieu de troubles qu’un dirigeant régional a comparés à une « guerre civile », Henry a pris en octobre la décision extraordinaire de demander le déploiement d’une « force armée spécialisée » de l’étranger pour rétablir l’ordre.

Mais la demande a suscité des réactions mitigées en Haïti, qui a souffert d’une histoire d’interventions étrangères déstabilisatrices, y compris la mission de maintien de la paix de l’ONU en 2010. qui a introduit le choléra dans le pays. Certains craignent qu’une force internationale ne soutienne le gouvernement d’Henri. D’autres ne voient pas d’autre issue à la crise.

Les États-Unis ont exprimé leur appui à une « force d’action rapide », mais ils ne veulent pas en diriger une et ont plutôt convaincu le Canada d’assumer un rôle de chef de file. Les responsables canadiens ont déclaré que toute forme d’intervention doit avoir un consensus politique en Haïti, ce qui s’est avéré insaisissable.

Au cours des derniers mois, le Canada a déployé plusieurs missions en Haïti pour évaluer les besoins, fourni des véhicules blindés à la police haïtienne et imposé des sanctions aux individus qu’il accuse de fournir un soutien financier et opérationnel aux gangs. Ils comprennent d’anciens membres du cabinet d’Henry, des dirigeants d’entreprises, d’anciens premiers ministres et l’ancien président Michel Martelly.

Les États-Unis ont également fourni du matériel à la police haïtienne, imposé leurs propres sanctions à un petit groupe de responsables haïtiens et imposé des restrictions de visa à 32 Haïtiens et aux membres de leur famille immédiate pour leur implication présumée dans la corruption.

«Nous ouvrons la voie en matière de sanctions», a déclaré Bob Rae, ambassadeur du Canada aux Nations Unies, à la Canadian Broadcasting Corp. ce mois-ci, «et franchement, nous aimerions que d’autres gouvernements jouent un rôle plus important, y compris les États-Unis. .”

Un porte-parole du département d’État a déclaré que les États-Unis avaient «des autorités et des exigences juridiques différentes» pour les sanctions que le Canada.

“Les États-Unis ne prévoient pas d’actions de sanctions”, a déclaré le porte-parole. “Alors que nous continuons à surveiller de près les conditions sur le terrain en Haïti, nous prendrons les mesures appropriées pour promouvoir la responsabilité des acteurs malveillants qui soutiennent les gangs, fomentent la violence et sapent la paix et la stabilité.”

L’agence a déclaré que le départ des sénateurs haïtiens “souligne davantage la nécessité de parvenir à un accord politique pour permettre des élections libres et équitables et rétablir l’ordre démocratique en Haïti”.

Ces derniers mois, des milliers d’Haïtiens ont fui vers la République dominicaine voisine, les Bahamas et les États-Unis, nombre d’entre eux entreprenant des voyages périlleux sur des bateaux surpeuplés et branlants. Peu ont trouvé refuge ; des milliers ont été renvoyés chez eux.

L’administration Biden a annoncé que jusqu’à 30 000 migrants de plusieurs pays, dont Haïti, pourront entrer aux États-Unis en « liberté conditionnelle » chaque mois s’ils ont des sponsors financiers. La plupart de ceux qui tentent d’entrer aux États-Unis sans autorisation seront expulsés vers le Mexique.

Georges Michel, un historien qui a participé aux consultations sur la constitution d’Haïti de 1987, a déclaré qu’il avait toujours foi en l’avenir du pays.

“Tous les démocrates haïtiens doivent rester vigilants pour protéger les acquis” accordés par la constitution, a-t-il déclaré.