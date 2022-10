Haïti : le Canada envoie des véhicules blindés au milieu de la violence

L’expédition coordonnée était prévue dans le cadre d’une opération conjointe avec l’Aviation royale du Canada et l’US Air Force. Affaires mondiales Canada a publié samedi soir une déclaration confirmant que la livraison conjointe de véhicules blindés des militaires canadien et américain est arrivée en Haïti.

“Aujourd’hui, des avions militaires canadiens et américains sont arrivés à Port-au-Prince, en Haïti, pour transférer du matériel de sécurité vital acheté par le gouvernement haïtien, y compris des véhicules tactiques et blindés, et des fournitures au directeur général de la Police nationale d’Haïti (PNH)”, a déclaré le déclaration lit.

La déclaration, publiée par la ministre des Affaires étrangères Melanie Joly et la ministre de la Défense nationale Anita Anand, indique que l’équipement est destiné à aider la Police nationale haïtienne contre “les acteurs criminels qui fomentent la violence et perturbent le flux d’aide humanitaire indispensable, entravant les efforts pour arrêter la propagation du choléra.

Le gouvernement fédéral affirme que le Canada travaillera avec d’autres partenaires internationaux pour aider les forces de l’ordre d’Haïti à former davantage de policiers. La déclaration n’indiquait pas si des outils de police supplémentaires tels que des armes à feu et des gilets pare-balles étaient inclus dans l’envoi. L’ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière, a également déclaré Twitter ils ne divulgueront pas les numéros ou les modèles de véhicules pour ne pas exposer les informations aux gangs du pays.

« Le Canada et les États-Unis félicitent la communauté internationale d’avoir mobilisé de nouveaux engagements pour répondre aux besoins les plus pressants d’Haïti, et nous exhortons les partenaires internationaux à respecter ces engagements. Nous encourageons les pays partenaires à contribuer au Fonds commun des Nations Unies pour rétablir la paix et la sécurité citoyenne pour le peuple haïtien. De concert avec le gouvernement d’Haïti, le Canada et les États-Unis affirment l’importance de travailler ensemble pour soutenir le rétablissement de la sécurité en Haïti », indique le communiqué.