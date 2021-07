Haïti fait face à des défis importants avec la violence et la pauvreté alors qu’il repose son président

Au cours de ses nombreuses années, a-t-elle raconté en créole rauque, elle n’a jamais vu Haïti pire. De 1957 à 1986, durant les années impitoyables des dictateurs François Duvalier et de son fils, Jean-Claude « Baby Doc » Duvalier, « les violences étaient plus ciblées, ce sont leurs ennemis qui avaient le plus à craindre », a-t-elle déclaré. Lors du tremblement de terre de 2010, sa maison s’est effondrée et elle a tout perdu, mais il y avait de l’espoir, a-t-elle dit, que la nation se reconstruirait.