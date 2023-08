Haïti et la République dominicaine se préparent à la tempête tropicale Franklin alors qu’Harold s’approche de la côte du Texas

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – La tempête tropicale Franklin a traversé la mer des Caraïbes mardi alors que les autorités d’Haïti et de la République dominicaine ont averti les habitants de se préparer aux glissements de terrain et aux fortes inondations.

La tempête était centrée tôt mardi à environ 255 miles (415 kilomètres) au sud de Saint-Domingue, la capitale de la République dominicaine, et avait des vents maximums soutenus de 50 mph (85 km/h). Il se déplaçait vers le nord-ouest à 3 mph (5 km/h) et devait tourner vers le nord.

Franklin devait se renforcer avant de toucher terre tôt mercredi à Hispaniola, l’île partagée par Haïti et la République dominicaine.

La tempête devrait laisser tomber jusqu’à 10 pouces (25 centimètres) de pluie dans les deux pays, avec jusqu’à 15 pouces (38 centimètres) dans les zones isolées. Les fortes pluies sont une grande préoccupation pour Haïti, où une grave érosion dans de nombreux endroits entraîne souvent de dangereuses inondations. Plus de 40 personnes sont mortes en juin à la suite d’une journée de fortes pluies suite à un orage.

« Le risque de coulée de boue là-bas est tout simplement horrible », a déclaré Phil Klotzbach, météorologue à l’Université d’État du Colorado, notant qu’une tempête lente représente un grand danger en Haïti étant donné qu’il est tellement dénudé d’arbres.

Pendant ce temps, une dépression tropicale dans le golfe du Mexique s’est renforcée du jour au lendemain pour devenir la tempête tropicale Harold et devrait frapper la côte sud du Texas plus tard mardi. Il avait des vents maximums soutenus de 45 mph (75 km/h) et pourrait encore se renforcer avant de toucher terre.

Un avertissement de tempête tropicale est en place pour la zone située entre l’embouchure du Rio Grande et Port O’Connor, ce qui signifie que des conditions de tempête tropicale sont attendues dans les 12 heures. Le Centre national des ouragans a prédit «des cas épars d’inondations soudaines» sur terre et «des conditions de surf et de courant de retour potentiellement mortelles» sur la côte.

Plusieurs Haïtiens de la capitale, Port-au-Prince, ont déclaré à l’Associated Press qu’ils ne savaient pas qu’une tempête tropicale arrivait, malgré les avertissements publiés par les autorités sur les réseaux sociaux.

Marie Christine Bonjour, 39 ans, qui vend des vêtements d’occasion, a déclaré qu’elle n’avait aucune préparation en place.

« Dieu est le seul plan. Il veillera sur moi et mes enfants », a-t-elle déclaré. « Il n’y a rien que je puisse faire. »

La tempête s’est approchée alors que plus de 200 000 personnes en Haïti sont déplacées, devant rester avec leur famille ou dans des abris de fortune parce que des gangs en guerre ont pillé et incendié leurs maisons.

« J’espère que Dieu dirigera la tempête dans une autre direction », a déclaré la vendeuse de rue Anne Jean-Pierre, 45 ans. « Nous n’en pouvons plus. »

Jean-Pierre, qui a déjà déménagé deux fois à cause de la violence des gangs, a déclaré qu’elle mettrait ses documents essentiels dans un sac en plastique car elle vit dans une zone facilement inondable.

Un avertissement de tempête tropicale était en vigueur pour toute la côte sud de la République dominicaine et d’Haïti. Une veille de tempête tropicale a été postée pour les îles Turques et Caïques.

Le 10 août, la National Ocean and Atmospheric Administration a mis à jour ses prévisions et averti que la saison des ouragans de cette année serait supérieure à la normale.

Entre 14 et 21 tempêtes nommées sont prévues. Parmi ceux-ci, six à 11 pourraient devenir des ouragans, dont deux à cinq pourraient devenir des ouragans majeurs, a déclaré la NOAA.

La saison des ouragans dans l’Atlantique s’étend du 1er juin au 30 novembre.

L’écrivain Associated Press Evens Sanon à Port-au-Prince, Haïti, a contribué à ce rapport.

Danica Coto, The Associated Press