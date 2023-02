Haïti est devenu un État en faillite, selon l’ancienne gouverneure générale Michaëlle Jean

L’ancienne gouverneure générale Michaëlle Jean affirme qu’Haïti est devenu un État en faillite en raison de la détérioration de son climat sécuritaire et économique et appelle le Canada à jouer un rôle de chef de file pour aider à stabiliser le pays des Caraïbes.

La violence a grimpé en flèche en Haïti et l’activité des gangs s’est intensifiée depuis l’assassinat en juillet 2021 du président Jovenel Moïse. Le nombre d’enlèvements signalés est passé à plus de 1 200 l’an dernier, soit plus du double du nombre signalé l’année précédente. Haïti a enregistré 1 200 meurtres l’année dernière, soit une augmentation de 35 % par rapport à l’année précédente, selon l’ONU.

Jean, un réfugié haïtien qui a grandi au Québec, a été interrogé sur CBC News Network Pouvoir et politique si la crise actuelle signifie qu’Haïti est en train de devenir un État défaillant.

“Haïti est déjà un État en faillite”, a déclaré Jean à l’hôte invité David Cochrane.

“La gouvernance elle-même a totalement échoué. Il y a une crise de gouvernance avec l’Etat comme il y en a une aussi au sein de la police. Et c’est ça le problème.”

Le premier ministre de facto d’Haïti, Ariel Henry, a pris le contrôle du gouvernement en juillet avec le l’appui de plusieurs pays occidentaux, dont le Canada . Mais le gouvernement d’Henry n’a pas été accepté par la population en Haïti.

L’ancienne gouverneure générale Michaëlle Jean, une réfugiée haïtienne qui a grandi au Québec, a déclaré à CBC qu’elle pense que son pays natal est devenu un État en faillite. (Mathieu Thériault/CBC News)

Jean a déclaré que le Canada devrait jouer un rôle de premier plan dans un effort international de maintien de l’ordre visant à stabiliser le pays et à permettre à un gouvernement de transition de tenir de nouvelles élections. Mais elle a dit qu’une telle force doit impliquer d’autres pays des Caraïbes.

“Les équipes de police des pays de la région seraient mieux acceptées par la population haïtienne, surtout si elles venaient en solidarité et en renfort”, a-t-elle déclaré.

Jean a également averti que tout changement de gouvernement doit se produire avec la participation des groupes communautaires haïtiens.

Les principaux dirigeants des Caraïbes devraient débattre de la spirale du chaos en Haïti et de son impact sur la région lors d’une réunion semestrielle cette semaine. La réunion de trois jours du bloc commercial des Caraïbes connu sous le nom de CARICOM commence mercredi aux Bahamas.

Le premier ministre Justin Trudeau participera à cette réunion pour discuter de la crise en Haïti, entre autres sujets.

Dans un communiqué annonçant le voyage, le bureau de Trudeau a déclaré qu’il espérait trouver une solution “dirigée par les Haïtiens” à une crise de sécurité “grave” alimentée par la guerre des gangs qui “a un impact dévastateur sur le peuple haïtien”.

Le ministre haïtien des Affaires étrangères, Jean Victor Geneus, a averti lors d’une réunion de l’Organisation des États américains la semaine dernière que l’insécurité a augmenté et se répandra dans les pays voisins.

“Nous devons absolument nous attaquer à ce problème en Haïti car personne d’autre dans les Caraïbes ne sera épargné”, a-t-il déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, le Premier ministre jamaïcain a déclaré qu’il était prêt à envoyer des soldats et des policiers en Haïti dans le cadre d’un projet de déploiement multinational d’assistance à la sécurité. L’année dernière, les Bahamas ont déclaré qu’ils enverraient des troupes ou des policiers si on leur demandait de le faire.

Des gens passent devant des pneus en feu lors d’une manifestation pour rejeter une force militaire internationale demandée par le gouvernement et pour exiger la démission du Premier ministre Ariel Henry, à Port-au-Prince, Haïti, le 17 octobre 2022. (Odelyn Joseph/Associated Press)

Le mois dernier, en marge du Sommet des dirigeants nord-américains, Trudeau a déclaré que le Canada “préparait divers scénarios” pour réagir si la situation en Haïti s’aggravait. Il n’a pas dit si cela pouvait inclure la direction d’une mission de police internationale.

Jean Augustine, ancien ministre libéral et défenseur de longue date de la diaspora caribéenne, a déclaré que le Canada avait un “élan moral” pour aider Haïti.

“Nous voyons comment nous nous sommes réunis autour de l’Ukraine”, a déclaré Augustine à CBC. “C’est le bon moment alors que le Premier ministre se rend là-bas pour s’assurer que les conversations ont lieu et que les autres dirigeants sont d’accord avec des stratégies qui peuvent aider.”

Le gouvernement canadien a déclaré avoir fourni plus de 90 millions de dollars en aide humanitaire et au développement à Haïti au cours de l’exercice 2022-2023. Il a soutenu la Police nationale d’Haïti en déployant un avion de patrouille à long rayon d’action et en coordonnant la livraison d’équipements de sécurité.

Depuis octobre, Henry et les hauts responsables haïtiens demandent un déploiement immédiat de troupes étrangères. Le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas encore répondu à cette demande, optant plutôt pour la mise en œuvre de sanctions.

Vendredi, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti a publié un rapport recommandant que la CARICOM accélère ses efforts pour contrôler la prolifération illégale des armes à feu et des munitions dans les Caraïbes.

Certains membres de la CARICOM font pression pour amener les principales parties prenantes haïtiennes dans une nation neutre de la région afin de parvenir à un accord consensuel sur la tenue d’élections.

De nombreux responsables locaux et voix au sein de la communauté internationale ont noté que les élections ne peuvent pas avoir lieu en Haïti tant que la violence n’est pas réprimée. Jean a accepté.

“Si nous ne résolvons pas ce problème d’insécurité, nous ne pouvons même pas envisager des élections en Haïti”, a-t-elle déclaré. “Ce serait un désastre.”