Haïti demande une aide militaire étrangère pour affronter les gangs qui bloquent le port de carburant

Haïti se prépare à demander l’aide militaire de la communauté internationale pour affronter les gangs qui ont bloqué le principal port de carburant du pays, a rapporté vendredi le Miami Herald, citant des sources au courant de la décision.

Le gouvernement du Premier ministre Ariel Henry prévoit de faire la demande écrite vendredi aux nations alliées, sans préciser d’où les troupes devraient provenir, a rapporté le Herald.

Un représentant du bureau du Premier ministre n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Haïti est au point mort depuis qu’une coalition de gangs a bloqué le terminal de carburant de Varreux le mois dernier. Le manque d’essence et de diesel a paralysé les transports et contraint les entreprises et les hôpitaux à interrompre leurs activités.

Cela a également entraîné une pénurie d’eau en bouteille, tout comme le pays a confirmé une nouvelle épidémie de choléra – dont la propagation est contrôlée grâce à l’hygiène et à l’eau potable.