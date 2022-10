Haïti demande aux troupes étrangères de mettre fin aux troubles

La nation des Caraïbes a connu de graves pénuries de carburant et d’eau au milieu de manifestations chaotiques et d’une nouvelle épidémie de choléra

Le gouvernement d’Haïti a exhorté les États étrangers à envoyer un “force armée spécialisée” sur l’île pour aider à réprimer les manifestations et les troubles, des semaines après que des manifestants et des gangs de rue itinérants ont occupé un port important dans l’espoir de forcer la démission du Premier ministre Ariel Henry.

Un décret signé par le PM et publié vendredi appelait les partenaires internationaux d’Haïti à fournir “déploiement immédiat” des troupes pour arrêter “l’insécurité résultant des actions conjointes des gangs armés et de leurs commanditaires”.

“Il est impératif de redémarrer les activités pour éviter une asphyxie complète de l’économie nationale”, poursuit le document, citant le “risque de crise humanitaire majeure” grâce à de graves pénuries de biens vitaux comme l’eau et le carburant.

Haïti est en proie à des troubles depuis le mois dernier, lorsque de grands groupes de manifestants sont descendus sur le principal terminal de carburant du pays pour protester contre une récente réduction des subventions gouvernementales sur le gaz. Depuis lors, des manifestants et des membres de gangs – dont certains armés – ont effectivement bloqué le port, paralysant la distribution tout en forçant la fermeture d’innombrables entreprises et autres institutions, dont les trois quarts des hôpitaux d’Haïti, selon les Nations Unies.

Le réseau électrique de l’île est notoirement peu fiable, laissant de nombreuses personnes dépendre de générateurs diesel pour l’électricité.

De plus, les blocus portuaires surviennent au milieu d’une épidémie de choléra en plein essor, qui a jusqu’à présent entraîné plus de 120 cas confirmés et suspects et plusieurs décès. L’ONU a appelé à une “couloir humanitaire” à travers la capitale Port-au-Prince pour permettre la réouverture des centres de santé.

Bien qu’il ne soit pas clair si des pays ont déjà reçu la demande, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré à Reuters que l’organisme n’avait pas vu le document. Néanmoins, il a dit “Nous restons extrêmement préoccupés par la situation sécuritaire en Haïti, l’impact qu’elle a sur le peuple haïtien, sur notre capacité à faire notre travail, en particulier dans le domaine humanitaire.”

Haïti a connu des troubles importants depuis l’assassinat du président Jovenel Moise l’année dernière, notamment une flambée d’enlèvements, d’émeutes, de pillages et d’autres formes de violence des gangs. Henry a pris la relève en tant que Premier ministre par intérim et président peu après la mort de Moise, bien que même si les manifestants insistent pour qu’il démissionne, les chances d’une nouvelle élection semblent peu probables de si tôt.

Les États-Unis ont envoyé un petit détachement de Marines sur l’île à la suite de l’assassinat pour sécuriser l’ambassade américaine. On ne sait pas si l’administration Joe Biden autorisera un autre déploiement, Washington n’offrant jusqu’à présent aucune réponse formelle à la demande de troupes d’Henry.