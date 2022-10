Haïti confirme des cas de choléra alors que des gangs menacent l’eau et l’accès à l’hôpital

Au moins une personne est morte du choléra en Haïti, ont déclaré des responsables cette semaine, attisant les craintes d’une épidémie alors que le contrôle généralisé des gangs sur plusieurs régions du pays aggrave l’accès au carburant, à l’eau potable et aux soins médicaux. Deux cas confirmés, dont un entraînant la mort, de la maladie diarrhéique aiguë – qui a tué plus de 10 000 personnes dans le pays il y a plus de dix ans – ont été détectés jusqu’à présent, ont déclaré des responsables du ministère haïtien de la Santé lors d’une conférence de presse dimanche.

Après trois ans sans nouveau cas, l’annonce par le gouvernement d’une éventuelle épidémie dimanche a intensifié la peur des crises de santé publique dans ce pays pauvre et politiquement instable.

Haïti est encore sous le choc après l’assassinat du président Jovenel Moïse l’an dernier, et les gangs ont violemment resserré leur emprise sur plusieurs régions du pays. Plus de 470 personnes en Haïti ont été tuées, blessées ou portées disparues au milieu d’une vague de violence accrue entre le 8 et le 17 juillet de cette année, selon les Nations Unies, et au moins 3 000 personnes ont fui leur domicile. Beaucoup sont également piégés à l’intérieur de leur quartier, incapables d’accéder aux fournitures essentielles comme les médicaments et la nourriture.

« Vous êtes dans un pays sans loi. Personne n’est responsable. C’est le gang qui commande », a déclaré Cécile Accilien, vice-présidente de l’Association des études haïtiennes, une organisation à but non lucratif qui favorise la discussion et la recherche sur Haïti et la diaspora haïtienne. « Les gens ne peuvent pas aller chercher de l’eau potable parce qu’ils sont barricadés par le gang. … Des gens sont morts parce qu’ils ne pouvaient pas se rendre à l’hôpital.

Depuis plus de deux semaines, des milliers d’Haïtiens sont descendus dans la rue pour protester contre le gouvernement et la flambée des prix du carburant, causée en partie par le contrôle des gangs sur le principal terminal de carburant du pays, à Port-au-Prince. Les dirigeants régionaux ont qualifié les manifestations houleuses de « guerre civile de faible intensité » ; des séquences vidéo ont montré des coups de feu et des tas de pneus en feu dans les rues de la ville.

Les pénuries de carburant ont forcé des hôpitaux et au moins un important distributeur d’eau potable à fermer. Les blocages de gangs ont empêché les camions d’eau de réapprovisionner certains quartiers, a rapporté Reuters, et du carburant est également nécessaire pour faire fonctionner les pompes à eau de la ville.

Tout cela est un problème pour contrôler le choléra, qui se propage principalement lorsque les gens ingèrent de la nourriture ou de l’eau contaminée.

“Beaucoup de gens mourront si des mesures efficaces ne sont pas prises”, a déclaré Etzer Emile, économiste en Haïti. “Les gangs vont aggraver les choses.”

Vélina Élysée Charlier, membre d’un groupe anti-corruption appelé Noupapdòmi, a déclaré qu’elle vivait en “assignation à résidence” pour se protéger de la violence des gangs.

Les prix de l’eau en bouteille ont augmenté d’environ 100 % dans certaines régions, a-t-elle dit, et elle a récemment dépensé 3 500 gourdes – environ 29 dollars – par gallon d’essence sur le marché noir.

“Je suis très inquiet. J’ai quatre filles – ma plus jeune a presque 5 mois », a-t-elle déclaré dans un message WhatsApp. “L’accès à l’eau potable est un grand défi, et les plus pauvres qui n’avaient déjà pas accès à l’eau potable souffriront davantage.”

En général, avec une intervention précoce, le taux de mortalité du choléra est inférieur à 1 %, mais de nombreux Haïtiens sont à la merci de frontières non officielles tracées par des gangs rivaux et ont peu accès aux soins de santé.

“Vous n’allez dans aucune zone contrôlée par des gangs, à moins d’être journaliste, et même alors, vous prenez le risque de ne pas en revenir vivant”, a déclaré Charlier. En cas d’urgence médicale, son plan est de “commencer à marcher et à appeler des amis pour voir si quelqu’un peut l’aider”.