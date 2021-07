Haïti : Avant les funérailles du président Jovenel Moïse, les tensions couvent

Dans le nord d’Haïti, où Moïse est né et où ses funérailles auront lieu, il y a eu des manifestations et des troubles mercredi soir alors que les manifestants ont érigé des barrages routiers et exigé des comptes pour le meurtre du président. L’Associated Press a rapporté qu’un homme semble avoir été abattu à Quartier-Morin, une commune à l’extérieur de Cap-Haïtien, la ville où les funérailles auront lieu.