Haïti au premier plan alors que les dirigeants des Caraïbes s’attaquent aux problèmes régionaux

GEORGETOWN, Guyana – De hauts responsables du Canada, des États-Unis et d’Haïti se sont rencontrés mercredi à huis clos pour parler de la spirale du chaos en Haïti, un sujet qui devrait dominer une réunion annuelle du bloc commercial des Caraïbes qui s’est ouverte aux Bahamas. La réunion de trois jours de la Caricom a commencé mercredi soir, avec l’hôte Philip Davis, le Premier ministre des Bahamas, accueillant les dirigeants du bloc de 15 membres et d’autres, dont le Premier ministre haïtien Ariel Henry, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et Brian Nichols, l’assistant américain. secrétaire d’État aux affaires de l’hémisphère occidental.

Sont également présents le ministre des Affaires étrangères d’Haïti et le ministre par intérim de la Justice et de la Sécurité publique.

Un jour avant la réunion, Davis a déclaré lors d’une conférence de presse que les dirigeants des Caraïbes “n’ont pas les ressources nécessaires pour traiter nous-mêmes le problème d’Haïti, et nous avons besoin d’une aide extérieure. Et nous nous tournons vers le nord, le Canada et les États-Unis, pour venir au bercail pour aider. »

Davis et d’autres dirigeants des Caraïbes se sont plaints d’une augmentation du nombre de migrants qui, selon eux, grèvent les budgets des petites îles aux prises avec l’afflux de centaines d’Haïtiens. La grande majorité fuit l’aggravation de la pauvreté et un pic de violence, les meurtres, les enlèvements et les viols augmentant à mesure que les gangs deviennent plus puissants après l’assassinat en juillet 2021 du président Jovenel Moïse.

L’entourage de Trudeau a déclaré que le voyage permettrait aux dirigeants d’envisager une aide politique, sécuritaire et humanitaire pour les Haïtiens et «des solutions dirigées par les Haïtiens à la situation actuelle».

Emmanuel Dubourg, le seul député canadien d’origine haïtienne, a déclaré que le gouvernement canadien «discutait de toutes sortes d’options pour aider les gens en Haïti».

La réunion de la Caricom intervient alors que le Premier ministre haïtien continue de demander le déploiement de troupes étrangères, une demande faite en octobre à laquelle le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas donné suite.

Les États-Unis et le Canada, ainsi que d’autres pays, ont envoyé du matériel militaire et d’autres ressources à la police nationale d’Haïti, mais n’ont pas engagé de troupes, au grand désarroi et à la frustration de certains.

Henry, le Premier ministre d’Haïti, a tweeté que lui et Nichols avaient eu “une réunion de travail importante” mercredi matin, mais il n’a pas fourni de détails.

La réunion de la Caricom se poursuivra jusqu’à vendredi, les dirigeants devant également parler de la sécurité alimentaire, du changement climatique et d’autres problèmes affectant la région.

Parmi les autres responsables présents à la réunion figurent l’envoyé spécial présidentiel américain pour le climat, John Kerry.