Haïti attend les premiers vaccins au milieu des retards, des promesses renouvelées

Au cours de la réunion de jeudi, Ronald Jean-Jacques, professeur à l’Université d’État d’Haïti, a partagé une enquête dans laquelle il a interrogé plus de 5 300 Haïtiens. Plus de 60% ont déclaré qu’ils ne prendraient pas le vaccin, tandis que 10% supplémentaires ont déclaré qu’ils n’avaient même pas entendu parler d’un vaccin contre le coronavirus, soulignant les avertissements des agences internationales selon lesquels des campagnes éducatives plus fortes et plus étendues sont nécessaires.