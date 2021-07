Haïti arrête un «médecin de Floride» en tant que cerveau présumé du meurtre du président, tandis que les États-Unis envoient une «équipe de sécurité» pour aider l’enquête

Un médecin d’origine haïtienne ayant des liens de plusieurs décennies avec la Floride a été arrêté en tant que cerveau présumé du meurtre du président Jovenel Moise. Pendant ce temps, Washington envoie une équipe d’experts en Haïti pour aider à l’enquête.

Christian Emmanuel Sanon, 63 ans, a été arrêté et nommé le « personnage central » dans l’affaire, devenant le troisième suspect lié aux États-Unis dans le complot présumé. On ne sait pas s’il détient réellement la citoyenneté américaine, mais selon le Miami Herald, un homme portant ce nom « identifie » en tant que professionnel de la santé avec plus d’une douzaine d’entreprises diverses enregistrées à son nom en Floride au cours des 20 dernières années.

La police haïtienne pense que Sanon aurait comploté pour destituer et détenir le président Moise – et finalement s’installer comme président – ​​mais le plan initial a échoué à un moment donné.

« Il est arrivé en avion privé en juin avec des objectifs politiques et a contacté une société de sécurité privée pour recruter les personnes qui ont commis cet acte… La mission initiale qui a été confiée à ces assaillants était de protéger l’individu nommé Emmanuel Sanon mais par la suite la mission a changé », Le chef de la police Leon Charles a déclaré dimanche lors d’une conférence de presse.

Le président Moise a été abattu par un groupe d’hommes armés à son domicile près de Port-au-Prince lors d’un raid nocturne la semaine dernière, au cours duquel les assaillants se seraient fait passer pour des agents de l’American Drug Enforcement Administration. Bien que les détails sur les assassins soient encore vagues, la plupart des suspects ont été identifiés comme d’anciens militaires colombiens, tandis que deux autres détenus haïtiens-américains ont admis avoir travaillé comme traducteurs pour les assassins.





Au milieu de la chasse à l’homme à l’échelle nationale, les assaillants auraient tenté de contacter Sanon, conduisant les autorités à leur chef présumé. Lors du raid sur le « médecins » domicile, les autorités haïtiennes auraient trouvé une casquette de la DEA, des munitions, deux voitures et quatre plaques d’immatriculation de la République dominicaine.

L’assassinat du président a déclenché encore plus de chaos politique en Haïti, obligeant les autorités à s’adresser à la fois aux États-Unis et aux Nations Unies pour obtenir une aide à la sécurité, leur demandant de déployer des soldats pour garder les infrastructures en cas de troubles, selon plusieurs rapports.

Alors que les États-Unis ont rejeté la demande de troupes, ils ont envoyé une équipe avancée de divers experts en sécurité et en application de la loi en Haïti pour aider à l’enquête.

« Aujourd’hui, une équipe inter-agences en grande partie du Département de la sécurité intérieure et du FBI se rend en Haïti en ce moment pour voir ce que nous pouvons faire pour aider dans le processus d’enquête », Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a confirmé dimanche.

C’est vraiment là où nos énergies sont le mieux appliquées en ce moment – en les aidant à se mobiliser pour enquêter sur cet incident et à déterminer qui est coupable… et la meilleure façon de les tenir responsables.





