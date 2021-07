Haïti a demandé des troupes américaines après l’assassinat du président, a déclaré un ministre au New York Times

Le ministre, Mathias Pierre, a déclaré que la demande avait été faite après que le secrétaire d’État américain Tony Blinken et le président Joe Biden lui-même eurent « promis d’aider Haïti » à la suite du meurtre du président plus tôt cette semaine, a rapporté vendredi le Times. Il a averti que « terroristes urbains » pourrait exploiter les tensions actuelles et mener de nouvelles attaques.

« Le groupe qui a financé les mercenaires veut semer le chaos dans le pays », dit Pierre. « S’attaquer aux réserves de gaz et à l’aéroport pourrait faire partie du plan. »

Interrogé par Spoutnik pour savoir si le Pentagone enverrait un soutien militaire à la nation insulaire des Caraïbes, un porte-parole du département a refusé de commenter.

Alors que la porte-parole du département d’État, Jalina Porter, a également déclaré lors d’un point de presse vendredi qu’elle ne pouvait pas confirmer qu’une telle demande avait été faite, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a noté que des agents fédéraux du FBI et du Département de la sécurité intérieure seraient envoyés au La capitale haïtienne au secours « dès que possible. »

Robenson Geffrard, journaliste au Nouvelliste, un grand journal haïtien, a fait écho aux préoccupations de Pierre concernant les troubles, affirmant qu’il y a maintenant un « sentiment d’incertitude » et un « l’ombre de la violence » qui pèsent sur le pays, qui était déjà en proie à une crise politique avant même le coup sur le président.

Moise a été abattu par un groupe d’hommes armés à son domicile près de Port-au-Prince tôt mercredi matin ; sa femme a également été grièvement blessée et transportée par avion dans un hôpital de Miami, en Floride.

Alors que peu de détails sur les assassins ont émergé, les responsables haïtiens ont allégué qu’au moins 28 personnes étaient derrière le complot, dont 26 citoyens colombiens et deux haïtiens-américains. Le chef de la police nationale Léon Charles a confirmé jeudi que 15 Colombiens et les deux Américains avaient été placés en garde à vue, tandis que trois autres ont été tués dans des échanges de tirs avec la police. À l’époque, il a déclaré que huit autres suspects étaient toujours en fuite.

Le ministre colombien de la Défense Diego Molano a également déclaré jeudi que des informations préliminaires suggéraient que d’anciens membres de l’armée de son pays avaient participé au complot de meurtre.

Les deux haïtiens-américains, identifiés comme James Solages et Joseph Vincent, ont admis avoir travaillé comme traducteurs pour les assassins, selon le juge haïtien Clément Noël, cité par le Times. Ils ont affirmé que le plan initial était de kidnapper le président et de le déplacer au palais national, bien que le juge ait noté que Solages était « très évasif » dans certaines de ses réponses, ajoutant que le témoignage n’offrait pas beaucoup de détails sur l’intrigue plus large ou les motifs possibles.

Alors que les craintes de troubles sont fortes, Haïti reste dans un état officiel « état de siège, « avec des couvre-feux, des fermetures de frontières et des contrôles médiatiques plus stricts imposés dans tout le pays, tandis que des soldats ont été déployés pour surveiller les rues. L’ordonnance d’urgence de 15 jours restera en vigueur jusqu’à la fin du mois.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!