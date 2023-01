Hairy Bikers Si King et Dave Myers laissent les téléspectateurs de la BBC éviscérés avec une mise à jour “déchirante”

THE Hairy Bikers ont partagé une mise à jour sur l’avenir de leur nouvelle émission télévisée qui a laissé les fans éventrés.

Le duo de présentation, composé de Si King et Dave Myers, a présenté la nouvelle émission de la BBC, Hairy Bikers Go Local.

Bbc

Les Hairy Bikers ont laissé les fans éventrés avec leur annonce[/caption] Bbc

Ils ont confirmé que leur émission Go Local était terminée[/caption]

Mais les garçons ont confirmé les cauchemars des fans en annonçant que la série était terminée après huit épisodes.

Après avoir été les hôtes d’un certain nombre d’émissions de cuisine et de voyages, le couple a enquêté sur des restaurants locaux de qualité travaillant avec des fournisseurs locaux dans leur dernière offre de la BBC.

Les animateurs ont confirmé la fin de la série dans une publication Instagram.

À côté d’un clip du programme, ils ont écrit: “Malheureusement, la série est terminée.

“Nous espérons que vous avez apprécié la série et le voyage que nous avons traversé avec chaque épisode, nous avons hâte de vous voir sur votre télé parfois bientôt. Assurez-vous de regarder tous les épisodes de GO LOCAL sur iPlayer !

On pense que cette série a été la dernière que Dave a filmée avant d’annoncer qu’il avait reçu un diagnostic de cancer l’année dernière.

Les fans ont été dévastés d’apprendre que la série n’aurait plus d’épisodes et se sont précipités pour partager leur déception et leur gratitude envers la paire dans la section des commentaires.

Un fan étripé a écrit : « Je vous ai observé depuis le début. Je ne peux pas croire que c’est arrivé à la fin! Dans l’attente de votre prochain projet !”

Un autre fan adorateur a déclaré: “Une autre série fantastique. De belles recettes et des producteurs tellement passionnés. Beaucoup d’endroits à visiter lors de nos voyages à travers le Royaume-Uni.”

Comme un troisième a écrit: “C’était trop court !!!! Besoin de plus de temps d’écran avec vous les gars !!!! Xxx”

Les téléspectateurs ont également plaidé pour plus alors qu’ils insistaient pour que le décompte “n’attende pas” que les Bikers soient de retour sur les écrans.

Un fan a déclaré : « J’ai vraiment apprécié la série… j’ai hâte de vous revoir bientôt tous les deux sur nos écrans.

Avec un autre écho : « Super série – j’ai adoré ! En espérant vous revoir bientôt sur nos écrans. Prenez soin de vous.”

Alamy

Les fans ont plaidé pour leur retour[/caption]