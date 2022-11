‘Hairspray en direct!’ La star Maddie Baillio révèle 150 livres. Perte de poids – Hollywood Life

Voir la galerie





La pandémie est devenue un point de départ pour Maddie Baillio travailler sur sa santé et c’était certainement du temps bien dépensé, car elle a révélé qu’elle avait perdu 150 livres ! L’actrice de 26 ans, qui s’est fait connaître en tant que Tracy Turnblad dans l’émission spéciale télévisée de 2016 Laque pour les cheveux en direct !s’est ouverte sur le voyage, disant qu’elle a perdu plus de la moitié de ce qu’elle pesait autrefois après deux ans à se concentrer sur son bien-être.

“Je suis dans une belle relation saine avec moi-même et mon corps et ma famille et mon partenaire, [boyfriend Solomon Reynolds],” elle a dit Personnes dans une interview publiée le mercredi 9 novembre. “Je suis dans un endroit beaucoup plus centré et ancré.”

L’attention que Maddie a gagnée en jouant le meilleur ami de Ariana Grande Penny Pingleton dans Laque pour les cheveux en direct ! a été divisé en plusieurs parties sur Netflix ‘ Boulette et le remake de Cendrillon mettant en vedette Camila Cabello. Cependant, au cours de cette dernière production, la star a réalisé qu’elle devait travailler sur son “endurance”, car elle avait du mal à réussir une routine de danse. « Je n’arrivais pas à suivre la chorégraphie. Je n’arrêtais pas de perdre mon souffle », a-t-elle déclaré au point de vente. “Nous devions recommencer à tourner la scène encore et encore pour moi.”

Dans cet esprit, elle est retournée dans sa ville natale du Texas au début de la pandémie de coronavirus et a décidé de changer. “J’avais tellement de temps libre, alors j’ai pensé que je vais juste commencer à marcher”, a-t-elle expliqué. « Le soleil était si bon pour ma santé mentale et ma santé physique. Je pouvais marcher pendant 30 minutes à une heure, puis la semaine suivante, c’était deux bonnes heures. Alors c’est comme ça que ça a commencé pour moi.

Après être montée sur la balance, Maddie a réalisé une nouvelle sensation : elle avait le contrôle de son corps ! Pour maintenir l’élan, elle a arrêté de manger de la viande rouge, est devenue végétalienne et a essayé le yoga chaud, qu’elle a documenté sur son Instagram. Soudain, le “monde entier s’est ouvert” pour Maddie, mais pas à cause de la perte de poids, mais parce qu’elle a finalement pu “suivre”, selon le point de vente.

“Je suis inspiré par l’évolution des mentalités”, a poursuivi Maddie. “Je veux jouer les rôles de mes rêves à Broadway qui n’ont rien à voir avec mon poids. Et je le vois vraiment aller dans cette direction. Alors que les choses s’améliorent pour la star, y compris sa nouvelle romance torride, elle a ajouté : “Je suis tellement heureuse ; nous sommes si heureux. Oui, c’est une période vraiment remplie d’amour dans ma vie.