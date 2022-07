Haines poursuit sa longue récupération après les glissements de terrain de fin 2020

HAINES, Alaska (AP) – Plus d’un an et demi après les glissements de terrain de Haines, des organisations, locales et extérieures, contribuent toujours à réparer les dommages causés par les dizaines de glissements de terrain survenus dans l’arrondissement.

Ce travail de rétablissement a évolué au fil du temps, ont déclaré des membres du Haines Long Term Recovery Group et d’autres organisations impliquées dans les efforts de rétablissement.

«Lorsque nous avons commencé immédiatement après décembre 2020, de nombreuses organisations se sont réunies pour déterminer comment nous allions faire face aux impacts sur les maisons et la vie des gens», a déclaré Sara Chapell, membre du LTRG et du sud-est de l’Alaska Independent Living. “Nous n’avions jamais fait face à quelque chose comme ça auparavant.”

Les glissements de terrain, entraînés par des pluies exceptionnellement fortes, ont tué deux personnes, mais se sont à peine limités à cela, a déclaré Sylvia Heinz, coordinatrice du LTRG. De plus petits glissements de terrain autour de Haines ont coupé des routes, emporté des maisons et détruit entièrement des bâtiments.

Heinz a déclaré qu’il y avait environ 50 cas que le LTRG traitait toujours, avec des problèmes allant des fondations endommagées aux portes et fenêtres brisées, aux ponceaux emportés, aux allées rendues impraticables ou aux dommages physiques ou causés par l’eau causés par des débris glissants.

Lors de la réponse initiale, l’arrondissement de Haines a concentré sa réponse sur des projets d’infrastructure qui seraient payés ou remboursés par l’Agence fédérale de gestion des urgences, tandis que d’autres organisations se sont concentrées sur les propriétaires individuels, a déclaré Harriet Brouillette, administratrice tribale de la Chilkoot Indian Association. Les organisations ont dû se démener pour aider les propriétaires individuels tandis que le gouvernement de l’arrondissement se concentrait sur différents projets.

«Nous nous sommes assis et avons dit, nous allons comprendre cela. Voyons ce que nous pouvons faire. Nous avons d’abord travaillé avec (Conseil central des tribus indiennes Tlingit et Haida d’Alaska). Nous avons organisé notre personnel en fonction de leur organigramme de reprise après sinistre », a déclaré Brouillette. « Nous avions un financement fédéral pour les autoroutes. Cela nous a permis d’aider avec les allées. C’était le premier jour. Personne d’autre ne le faisait. Nous avons dû intervenir là où personne d’autre ne le faisait.

La division de ce sur quoi l’arrondissement se concentrerait et de ce qui serait laissé aux autres organisations a été l’un des premiers problèmes, a déclaré Chapell.

“L’arrondissement a clairement indiqué qu’il ne participerait qu’à des projets pour lesquels il pourrait se faire rembourser par la FEMA”, a déclaré Chapell. “Nous avons dû nous gratter la tête et dire ce qui tombe dans ce panier FEMA et ce qui ne tombe pas.”

Haines, une ville de moins de 2 500 habitants, manquait de main-d’œuvre pour travailler plus que les fonctions les plus cruciales à la suite d’une catastrophe majeure, a déclaré Chapell.

« Nous parlons de l’Alaska rural. Haines Borough s’est concentré sur ce qui était le plus important, à savoir que l’infrastructure publique était sûre. Lorsqu’une petite municipalité travaille sur la reprise après sinistre, elle ne peut pas travailler sur d’autres choses », a déclaré Chapell. «Je pense que Haines est vraiment bon en réponse. Nous sommes une communauté généreuse. Nous nous réunissons et il y a une générosité extraordinaire dans cette communauté. Mais je ne sais pas si nous avons déjà été confrontés à une catastrophe de cette ampleur et avons dû nous y attaquer.

Depuis lors, le LTRG et l’Association indienne de Chilkoot ont travaillé pour aider les résidents ayant subi des dommages subis lors des glissements de terrain, a déclaré Heinz.

« L’Association des Indiens Chilkoot a travaillé sur ces cas tout le temps. Le groupe de récupération à long terme a travaillé sur ces cas tout le temps », a déclaré Heinz. “Chaque organisation a une pièce différente du puzzle pour la reprise.”

L’équipe Rubicon, une agence d’intervention en cas de catastrophe bénévole fondée par des vétérans, a été impliquée depuis relativement tôt dans le processus, a déclaré Brandon Callahan, directeur des opérations du programme de reconstruction de l’équipe, un programme de rétablissement à long terme basé sur l’aide à la révision des bâtiments gravement touchés par la nature. catastrophes.

L’équipe Rubicon est d’abord venue à Haines pour aider à l’élimination des cloisons sèches détruites des résidences inondées, renforçant les organisations locales avec le muscle nécessaire pour déplacer des centaines de tonnes de cloisons sèches à l’extérieur pour la collecte et l’élimination.

“L’une des grandes questions au début de tout cela était de savoir comment gérer les débris. La cloison sèche moisie. Les quantités massives de débris », a déclaré Chapell. « L’arrondissement a assumé le coût initial de l’élimination des débris. Nous n’avions pas le pouvoir de sortir les choses des maisons et de les mettre dans les conteneurs. C’est alors que TR a été appelé.

L’équipe Rubicon a fourni le muscle pour aider les gens à nettoyer leurs cloisons sèches, a déclaré Chapell, aidant à retirer plus de 440 000 livres de cloisons sèches. À partir de là, Heinz, qui a commencé à travailler avec l’équipe dans des opérations à l’extérieur de Haines, a présenté une proposition pour le programme Rebuild afin d’aider certaines des résidences les plus gravement touchées à Haines.

“Je suis venu la première fois en novembre 2021. C’est à ce moment-là que nous avons commencé à rencontrer les clients, à voir les maisons, à voir comment nous pourrions être en mesure d’aider”, a déclaré Callahan. “Nous avons dû nous connecter au système existant et voir ce que nous pouvions en faire.”

L’équipe Rubicon a trouvé deux projets auxquels ils pourraient participer, a déclaré Callahan – la résidence de Lemmie Spradlin, qui avait été frappée par les eaux et rendue inhabitable, et la résidence de Steve et Sarah Virg-In, qui avait été retirée de sa fondation par un glissement de terrain qui a également rompu leur réservoir de mazout enterré et destiné à transformer leur garage en résidence.

“Nous avons pris (Spradlin) pour l’approbation de TR en janvier 2022”, a déclaré Callahan. « Nous étions passés par le processus d’appel d’offres en commençant par les entrepreneurs locaux et nous n’avons pas été en mesure de le faire fonctionner. La Chilkoot Indian Association s’est mobilisée et c’est la seule raison pour laquelle nous avons pu le faire.

Les rudes tempêtes hivernales du début de 2022 et leur charge de neige massive se sont avérées un obstacle de plus.

“Nous avons approuvé le dossier et commencé l’approvisionnement”, a déclaré Callahan. “Lorsque les matériaux étaient sur la barge, cette grosse tempête hivernale s’est produite.”

La charge de neige a déformé le toit de Spradlin, nécessitant davantage de rénovations et écrasant presque le projet, a déclaré Callahan. Le toit voilé a poussé les mois de reconstruction vers la droite, a déclaré Brouillette. Mais l’équipe Rubicon a pu travailler avec des entrepreneurs locaux pour trier et faire passer le toit, a déclaré Callahan.

“C’était presque le coup où nous ne pouvions pas continuer”, a déclaré Callahan. “Sylvia et moi sommes tout à fait trop têtus.”

Maintenant, 13 membres du personnel de l’équipe Rubicon sont à Haines pour aider à trier les deux résidences et à les préparer pour la réhabilitation. Les deux projets sont en voie d’achèvement, a déclaré Callahan. Le personnel est un mélange de personnel expérimenté de Rebuild et d’apprentis, apprenant le métier de la construction, a déclaré Callahan.

“Nous sommes une entreprise de construction au sein de l’équipe Rubicon”, a déclaré Callahan.

Alors que le programme se réadapte à l’espace d’emploi post-COVID, ils ont réalisé plus de 670 projets depuis le début du programme en 2018, a déclaré Callahan, principalement axés sur la côte du golfe.

« Il est difficile de construire une maison avec seulement des bénévoles », a déclaré Callahan. «Celui-là, nous avons amené une grosse équipe. Quand nous sommes entrés ici il y a huit jours, il n’y avait que des étalons.

Rebuild travaille avec les propriétaires selon leur vision, a déclaré Callahan, et non selon l’idée de Team Rubicon.

« Nous ne sommes pas venus ici pour faire ça pour Steve. Nous sommes venus ici pour faire cela avec Steve », a déclaré Callahan. “C’est une distinction importante pour nous.”

Pour la maison de Spradlin, cela signifiait se débarrasser des pieds d’eau stagnante dans un sous-sol criblé de moisissures et de champignons, enlever 90% des cloisons sèches de la maison, en plus de réparer là où le toit s’était déformé, a déclaré Chapell. Pour Spradlin, qui a 83 ans et vit seule, cela aurait été un défi herculéen à elle seule.

« Les personnes les plus vulnérables sont les plus touchées par la catastrophe. C’est vrai où que vous soyez », a déclaré Chapell. « SAIL a eu des cas dont nous n’avions même pas connaissance pendant plus d’un an. Nous avions des gens qui vivaient dans des roulottes avec des planchers qui se désintégraient. Ils vivaient dans ces conditions horribles sans s’attendre à ce que personne ne les aide.

Heinz a déclaré que l’événement était une prise de conscience de la vulnérabilité des communautés de l’Alaska, sans les ressources ou l’accessibilité du Lower 48, aux catastrophes telles que les glissements de terrain, les tempêtes hivernales ou d’autres catastrophes. Cela l’a motivée à rejoindre l’équipe Rubicon, a déclaré Heinz : travailler avec l’organisation pour commencer à renforcer la résilience chez elle.

«Ce que j’ai appris à Haines, c’est à quel point nous sommes vulnérables dans le sud-est de l’Alaska. Ils ne peuvent pas venir nous aider. Nous ne sommes pas dans une zone d’ouragan. Nous n’avons pas les ressources », a déclaré Heinz. “Nous devons être capables de prendre soin de nous, de prendre soin de nos voisins.”

Toutes les résidences de Haines ne pourront pas être entièrement reconstruites, a déclaré Chapell – les ressources ne sont tout simplement pas disponibles.

« Une partie de cela consiste à gérer les attentes. Au début de ce processus, nous savions qu’il y avait des ménages qui n’allaient pas revenir à 100 %. C’est difficile à affronter, mais c’est la réalité », a déclaré Chapell. «Certains d’entre eux pourraient être des entreprises ou des ménages qui, pour une raison quelconque, n’atteignent pas le sommet de la matrice de vulnérabilité. Nous devons prendre des décisions difficiles. »

Heinz a déclaré qu’ils travaillaient pour aider les personnes les plus durement touchées et les moins capables de rebondir sans aide.

« Les populations les plus vulnérables et marginalisées sont les plus touchées par les catastrophes », a déclaré Heinz. “En parcourant le cas de Lemmie Spradlin, je ressens ça dans mes os”

Maintenant, Haines peut aider à transmettre ces leçons, a déclaré Chapell.

“C’était difficile au début d’aller lentement. Pour mettre en place cette colonne vertébrale d’une structure organisationnelle », a déclaré Chapell. “C’est quelque chose que nous pouvons partager avec d’autres communautés.”

Michael S. Lockett, Juneau Empire, Associated Press