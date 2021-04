L’Association des footballeurs professionnels (PFA) a critiqué Twitter pour sa réponse «inacceptable» aux messages abusifs destinés aux joueurs professionnels, dont certains sont restés visibles et en direct sur la plateforme.

Une enquête de la PFA a révélé que sur 56 tweets racistes et discriminatoires signalés à Twitter par la PFA en novembre de l’année dernière, plus de la moitié (31) sont toujours visibles.

Dans une autre étude, 15 des 18 autres tweets abusifs signalés sur Twitter étaient toujours en ligne ce mois-ci.

Commentant les résultats, Simone Pound, directrice de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion de PFA, a déclaré: «Cette situation est absolument inacceptable.

«Alors que les plateformes soulignent à plusieurs reprises qu’elles font tout ce qu’elles peuvent pour lutter contre les abus en ligne, les abus racistes extrêmes restent visibles sur Twitter cinq mois après que nous leur avons fourni des preuves claires de contenu abusif.

















Jason Lee, responsable de l’éducation pour l’égalité de PFA, a exhorté les fans à se joindre au boycott des réseaux sociaux pour aider à mettre en évidence la lutte contre les abus en ligne



«Au moment de notre dernière étude sur les abus en ligne, nous avons envoyé les détails du compte et les abus pertinents directement à Twitter, et il y a toujours de l’inaction face à la haine horrible. Les mots ne suffisent pas.

« Pour que les gens croient que les réseaux sociaux prennent ce problème au sérieux, nous devons les voir s’attaquer au problème et trouver des solutions. »

Lorsque contacté pour une réponse par Actualités Sky Sports, a déclaré un porte-parole de Twitter: «Les comportements racistes, les abus et le harcèlement n’ont absolument aucune place sur notre service et aux côtés de nos partenaires du football, nous condamnons le racisme sous toutes ses formes.

« Nous sommes résolus dans notre engagement à garantir que la conversation sur le football sur notre service est sûre pour les fans, les joueurs et toutes les personnes impliquées dans le match.

«Depuis le début de la saison le 12 septembre, il y a eu plus de 30 millions de tweets de personnes au Royaume-Uni sur le football. Pendant ce temps, nous avons supprimé plus de 7 000 personnes au Royaume-Uni qui ciblaient la conversation sur le football avec des violations des règles de Twitter.

«Cela représente environ 0,02% de la conversation globale sur le football au Royaume-Uni et ne reflète pas la grande majorité des personnes qui s’engagent dans des discussions animées sur le football sur Twitter.

« Nous nous sommes efforcés d’améliorer nos mesures proactives, grâce auxquelles 90% des abus ciblant les joueurs sont supprimés sans qu’il soit nécessaire de signaler un utilisateur. Nous avons également fourni des canaux de signalement accélérés à nos partenaires de football pour garantir l’examen de tout contenu potentiellement non conforme. et agi rapidement.

<< Le racisme est une question sociétale profonde et complexe et chacun a un rôle à jouer. Nous sommes déterminés à faire notre part et à continuer de travailler en étroite collaboration avec des partenaires précieux du football, du gouvernement et de la police, ainsi que le groupe de travail convoqué par Kick It Out identifier des moyens de s'attaquer collectivement à ce problème - à la fois en ligne et hors des réseaux sociaux. "

PFA publie le guide des médias sociaux des joueurs dans la bataille contre la haine en ligne

Jeudi, la PFA a réaffirmé son engagement à exiger un espace plus sûr pour les joueurs en ligne et a publié un ensemble complet de directives sur la manière de lutter contre la haine et les abus en ligne et sur la manière dont la PFA soutiendra ceux qui en souffrent.

La PFA fait partie des multiples organismes, dont Sky Sports, la FA, la Premier League, l’EFL, la Super League féminine de la FA, le championnat féminin de la FA, la LMA, la PGMOL, Kick It Out et la FSA, qui s’uniront pour un boycott des médias sociaux à partir de vendredi. jusqu’à lundi, alors que les entreprises de médias sociaux sont invitées à faire plus pour éradiquer la haine en ligne.

Avant ce week-end, la PFA a publié un guide à l’intention de ses membres, décrivant ses engagements, et offrant des conseils sur les moyens de signaler les abus et de gérer les expériences en ligne.

« Avec une voix collective, nous pouvons demander des comptes aux entreprises de médias sociaux et envoyer un message puissant à un public mondial – un comportement abusif est inacceptable. » Le football anglais s’unira pour un boycott des réseaux sociaux #Suffisant En savoir plus: https://t.co/n1K5Vg0d9E – Association des footballeurs professionnels (@PFA) 24 avril 2021

« Les médias sociaux peuvent être un moyen fantastique de rester connecté, et la PFA comprend que beaucoup de nos membres utilisent leurs plates-formes pour élever et soutenir les autres et s’engager positivement avec leurs fans », lit-on.

«Cependant, nous continuons à voir des niveaux élevés d’incidents racistes et d’autres formes d’abus en ligne visant des joueurs professionnels, malgré le fait que le problème soit à plusieurs reprises mis en évidence sur les réseaux sociaux par les joueurs, les fans et la PFA.

«Nous savons, d’après les témoignages de nos membres, que la haine en ligne provoque des traumatismes et que la santé mentale d’un joueur peut être profondément affectée par les abus en ligne.

«L’impact des abus peut également s’étendre aux membres de la famille et aux fans impressionnables, de nombreux joueurs et leurs familles partageant publiquement à quel point ils se sentaient isolés à la suite d’incidents abusifs.

« La PFA s’est engagée à responsabiliser les réseaux sociaux et continuera d’exiger un espace plus sûr pour les joueurs. »

Parmi les directives, la PFA s’est engagée à parler au nom des joueurs, à protéger les joueurs de football professionnels confrontés à la discrimination et à faire entendre la voix du joueur.

La PFA offre également le soutien gratuit et confidentiel d’un réseau de conseillers si un joueur subit des abus racistes, ainsi que la représentation tout au long de toute enquête qui pourrait découler d’un incident d’abus discriminatoire au cours d’un match.

