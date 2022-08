Hainan : l’île chinoise prévoit d’interdire les ventes de véhicules à carburant fossile d’ici 2030

CNN

L’île de Hainan, dans le sud de la Chine, prévoit d’interdire la vente de véhicules à carburant fossile d’ici 2030, visant à devenir la première province du pays à le faire, selon les autorités provinciales.

Dans un communiqué, le gouvernement provincial s’est engagé à être “à l’avant-garde du pays” et à devenir un “meilleur étudiant dans le travail de neutralisation du carbone, afin de démontrer une belle carte de visite lors d’échanges sur le changement climatique à l’échelle internationale”.

“D’ici 2030, il y aura une interdiction complète de la vente de véhicules à essence sur l’île”, a-t-il déclaré.

Tous les véhicules publics nouvellement achetés ou remplacés fonctionneront à l’énergie propre d’ici 2025, ajoute le communiqué.

La déclaration a présenté le plan de neutralité carbone de l’île tropicale, qui comprend des mesures telles que la réduction de l’utilisation du charbon et le développement d’infrastructures d’énergie renouvelable, notamment l’énergie éolienne, houlomotrice, solaire, géothermique et nucléaire.

D’ici 2025, Hainan vise à fournir 55% de sa capacité énergétique totale à partir de combustibles non fossiles, passant à 75% d’ici 2030, a-t-il déclaré. La province, la plus petite de Chine, abrite plus de 10 millions d’habitants.

Les gouvernements du monde entier ont introduit des mesures et des objectifs similaires ces dernières années alors que la crise climatique s’intensifie. La Grande-Bretagne, par exemple, a également fixé à 2030 sa date limite pour interdire les nouvelles voitures à essence et diesel, les ventes de certains nouveaux hybrides se poursuivant jusqu’en 2035.

L’Union européenne (UE) a annoncé plus tôt cette année son intention de n’autoriser l’immatriculation des véhicules neufs à zéro émission qu’à partir de 2035, bien que les propositions doivent être approuvées par les législateurs du Parlement européen et du Conseil de l’UE avant d’entrer en vigueur.

Jeudi, les régulateurs californiens devraient publier des règles interdisant la vente de nouvelles voitures à essence d’ici 2035.

“Le secteur des transports est le premier contributeur aux émissions de gaz à effet de serre”, a déclaré Margo Oge, présidente du conseil d’administration du Conseil international sur les transports propres, à CNN. L’électrification du secteur des transports « sauvera de nombreuses vies », a-t-elle ajouté.

La Chine a poussé la vente de véhicules électriques ces dernières années, et le gouvernement chinois a déclaré plus tôt cette année qu’il visait à établir suffisamment d’infrastructures de recharge pour prendre en charge plus de 20 millions de voitures.

En septembre 2020, le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré que le pays deviendrait neutre en carbone d’ici 2060.

Bien que son gouvernement ait pris des mesures drastiques au début de 2021, comme la fermeture de centaines de mines de charbon, une crise d’électricité a vu des pannes d’électricité généralisées dans les ménages et des usines forcées de réduire la production, perturbant les chaînes d’approvisionnement – incitant la Chine à relancer la production de charbon. En décembre de l’année dernière, la production de charbon a atteint un sommet mensuel sans précédent de 385 millions de tonnes métriques.

Xi a même adouci son ton sur les émissions de carbone, suggérant que les dirigeants chinois comprennent les défis de leurs objectifs.

“Le pic de carbone et la neutralité carbone ne peuvent pas être atteints du jour au lendemain”, a déclaré Xi en janvier dans un discours en ligne au Forum économique mondial. “Grâce à des étapes solides et régulières, la Chine poursuivra une réduction progressive et ordonnée de l’énergie traditionnelle tout en trouvant une substitution fiable dans les nouvelles énergies.”

Cependant, alors même que le gouvernement national vacille sur ses politiques d’émission de carbone, les effets du changement climatique sont devenus impossibles à ignorer alors que la Chine lutte contre des précipitations record et des vagues de chaleur incessantes cet été.

La saison des pluies a battu des records dans certaines parties du pays, avec de graves inondations et des glissements de terrain dans une grande partie du sud de la Chine, tuant des dizaines de personnes et déplaçant des millions de personnes.

Pendant ce temps, une vague de chaleur continue a enveloppé le nord de la Chine en juin, avant de se propager pour engloutir la moitié du pays. Dans la province méridionale du Sichuan, célèbre pour ses riches ressources en eau, la sécheresse et la canicule ont contraint les usines à fermer et les stations de métro à éteindre les lumières afin d’économiser l’énergie.

Le fleuve Yangtze du pays s’est asséché par endroits, affectant six provinces le long de la voie navigable vitale et menaçant l’approvisionnement en eau de dizaines de milliers de personnes.

Pour atténuer la pénurie d’électricité, la Chine a de nouveau augmenté la production et les importations de charbon pour produire de l’électricité, ce qui rend le pays encore plus dépendant du charbon. Le 3 août, la consommation quotidienne de charbon thermique a atteint un record de 8,5 millions de tonnes métriques.