Haim Drukman, leader du mouvement des colons israéliens, décède à 90 ans

Drukman était une figure de proue du mouvement sioniste religieux en Israël et un partisan majeur des colonies juives en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et dans la péninsule du Sinaï après qu’Israël a capturé ces territoires lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967.

Il a été hospitalisé au début du mois au centre médical Hadassah de Jérusalem, qui a confirmé sa mort dimanche soir. Il n’a pas fourni de cause.

Drukman a appelé à l’annexion de la Cisjordanie occupée et de ses quelque 2,5 millions de Palestiniens qui vivent sous occupation israélienne aux côtés d’environ 500 000 colons juifs. Les Palestiniens recherchent le territoire, ainsi que la bande de Gaza et Jérusalem-Est, en tant que futur État indépendant, tandis que la plupart de la communauté internationale considère les colonies israéliennes comme illégales et comme un obstacle à la paix.