Haim Drukman, leader du mouvement des colons israéliens, décède à 90 ans

JERUSALEM (AP) – Haim Drukman, un éminent rabbin qui fut l’un des fondateurs du mouvement de colonisation israélien, est décédé. Il avait 90 ans.

Drukman était une figure de proue du mouvement sioniste religieux en Israël et un partisan majeur des colonies juives en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et dans la péninsule du Sinaï après qu’Israël a capturé ces territoires lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967.

Il a été hospitalisé au début du mois au centre médical Hadassah de Jérusalem, qui a confirmé sa mort dimanche soir. Il n’a pas fourni de cause.

Il a servi plusieurs mandats en tant que membre de la Knesset, le parlement israélien, avec le précurseur de l’actuel parti du sionisme religieux, qui est un allié clé du Premier ministre désigné, Benjamin Netanyahu. Il a longtemps agi en tant que chef spirituel de politiciens nationalistes religieux d’extrême droite israélienne.

Netanyahu a écrit sur Twitter qu’« une grande lumière de l’amour d’Israël s’est éteinte » avec la mort de Drukman.

Drukman a appelé à l’annexion de la Cisjordanie occupée et de ses quelque 2,5 millions de Palestiniens qui vivent sous occupation israélienne aux côtés d’environ 500 000 colons juifs. Les Palestiniens recherchent le territoire, ainsi que la bande de Gaza et Jérusalem-Est, en tant que futur État indépendant, tandis que la plupart de la communauté internationale considère les colonies israéliennes comme illégales et comme un obstacle à la paix.

Il a appelé les soldats israéliens à refuser les ordres de démantèlement des colonies lors du désengagement d’Israël de la bande de Gaza en 2005 et a fait des remarques similaires à propos des colonies juives en Cisjordanie occupée.

Drukman a préconisé que la loi religieuse juive régisse l’État d’Israël, une position partagée par ses partisans.

« Il n’y a aucun problème avec un État dirigé par la loi religieuse juive », a-t-il déclaré à Israel Hayom dans l’une de ses dernières interviews le mois dernier. “Ce que vous faites chez vous vous regarde, mais à l’extérieur, c’est un État juif.”

Drukman a reçu le prix Israël, la plus haute distinction civile du pays, pour l’ensemble de ses réalisations en 2012.

Il devait être inhumé lundi dans un cimetière près de sa ville natale dans le sud d’Israël.

