Hailey et Justin Bieber habillent bébé Jack Blues en costume pour le premier Halloween

Les Bieber célèbrent leur premier Halloween en famille de trois personnes !

Vendredi, Justin et Hailey Bieber ont partagé des photos de leurs costumes inspirés de « Kim Possible », avec le mannequin de 27 ans se déguisant en protagoniste de l’émission Disney Channel tandis que la chanteuse de « Baby », 30 ans, incarnait son fidèle acolyte Ron.

Leur fils de 2 mois, Jack Blues, a également participé aux festivités, habillé en Rufus, le rat-taupe nu de Ron.

Dans les clichés, Justin tenait le petit, qui était recouvert d’une combinaison rose, près de sa poitrine. Les nouveaux parents n’ont pas encore publié de photos du visage de leur fils.

Justin et Hailey Bieber ont célébré leur premier Halloween avec leur fils Jack Blues. Justin Bieber / Instagram

Le couple a assorti des hauts noirs à manches longues et des pantalons cargo amples avec des ceintures utilitaires nouées autour de la taille.

Alors que Hailey est entré dans le personnage avec une perruque rouge, Justin a ajouté sa propre touche au costume avec un chapeau noir et des lunettes de soleil.

Le chanteur de « Sorry » a conclu le carrousel avec une photo coquine de sa femme touchant ses abdominaux avec la langue tirée.

Le couple s’est déguisé en personnages de « Kim Possible ». Instagram/@haileybieber

Même si elle n’est qu’à quelques mois du post-partum, Hailey a tout mis en œuvre pour Halloween cette année. En plus de leur ensemble familial, Hailey a également réalisé un costume avec sa meilleure amie Kendall Jenner.

Les deux mannequins ont recréé l’affiche emblématique « Simple Life » de Paris Hilton et Nicole Richie, arborant des looks presque identiques à ceux portés sur les images promotionnelles du défilé de 2003.

Hailey l’a même recrutée, elle et le chien de Justin, Oscar, pour le tournage, qui a joué le rôle du défunt chien de Hilton, la Fée Clochette.

Justin et Hailey ont accueilli leur fils en août, mais ont rarement partagé des aperçus du nouveau-né en ligne.

Bieber a également réalisé un costume avec Kendall Jenner. Hailey Bieber/TikTok

Les Bieber ont accueilli leur fils en août. Justin Bieber/Instagram

Plus tôt cette semaine, Hailey a partagé la première photo de son fils après avoir voté pour l’élection présidentielle de 2024.

« Joyeux Halloween ! Sortez et votez 👻 », a écrit Hailey sur une photo des pieds de Jack Blue en combinaison avec un autocollant « J’ai voté » sur son pied.

Vendredi, la fondatrice de Rhode a également partagé une autre photo de son fils blotti dans une combinaison d’Halloween.

Alors que l’heureux couple a gardé Jack Blues hors de la vue du public, la mère d’un enfant arbore souvent des bijoux sentimentaux en son honneur.

Le couple n’a jamais partagé de photos du visage de leur petit. Haileybieber/Instagram

Depuis l’arrivée de Jack Blues, Hailey a lancé plusieurs bijoux en son honneur. Hailey Biebr/TikTok

Plus tôt ce mois-ci, le mannequin a lancé un bracelet HIE Hawaii de 5 000 $ gravé de « Jack Blues » pour accompagner son collier à bulles « JBB » en croûte de diamants et sa bague « maman » sertie de diamants.

La fière nouvelle maman a également récemment reçu un sac Goyard Artois GM d’une valeur de 2 800 $, monogrammé « JBB » en lettres vertes.

Le couple a annoncé la nouvelle de sa grossesse en mai tout en partageant des photos de leur renouvellement de vœux à Hawaï. Ils se sont mariés dans un palais de justice de New York en septembre 2018 avant d’organiser une cérémonie plus grande un an plus tard.