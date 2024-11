Hailey et Justin Bieber dévoilent leur costume d’Halloween en famille

Justin et Hailey Bieber célèbrent leur premier Halloween en tant que parents cette année, et ils en ont profité au maximum en coordonnant les costumes familiaux.

Vendredi, le couple a partagé des photos d’eux-mêmes habillés en personnages de la série Disney Channel. Kim Possible. Hailey est devenue le personnage principal, portant un pantalon cargo vert ample, une ceinture utilitaire marron et un col roulé noir. Elle a accessoirisé avec de grands gants noirs de style caricatural et a canalisé le personnage avec une perruque rouge vif.

Avec l’aimable autorisation d’Instagram @haileybieber//Instagram

Justin, pour sa part, s’est habillé en son partenaire Ron Stoppable. Il portait également un pantalon cargo ample retenu par une ceinture utilitaire beige, bien que son pantalon soit gris foncé. Un pull noir surdimensionné, une casquette noire et des lunettes de soleil argentées complétaient son look, qui ne semblait pas très éloigné du style décontracté habituel du chanteur. Quant au bébé Jack, il était vêtu d’une combinaison rose pour représenter le rat-taupe nu de Ron, Rufus. Justin le tenait dans ses bras pendant que la nouvelle famille posait ensemble pour des photos.

Avec l’aimable autorisation d’Instagram @haileybieber//Instagram

« J’adore Halloween », a déclaré Hailey Le bazar de Harper dans une interview d’octobre. « Évidemment, c’est mon premier Halloween avec mon fils et j’ai vraiment hâte de l’habiller pour la première fois. Je sais qu’il est si petit, mais j’ai vraiment hâte qu’il fasse cette expérience.

Histoires connexes