Hailey Bieber’s Versace Vampire Halloween Costume 2022: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Hollywood JR / BACKGRID

Hailey Bieber a canalisé des modèles de piste ce Halloween et son dernier costume a apporté une touche effrayante à un look emblématique de Versace. La jeune femme de 25 ans s’est déguisée en “Versace Vampire” pour une fête d’Halloween au Peppermint Club à West Hollywood le 30 octobre, alors qu’elle portait un soutien-gorge noir à bretelles avec une mini-jupe taille haute.

Plus à propos Hailey Baldwin

Hailey a secoué une perruque bouclée noir de jais avec un soutien-gorge en satin noir à bretelles avec des bretelles entrecroisées sur le décolleté. Elle a stylisé le haut avec une mini-jupe noire moulante à taille haute et a ajouté une épaisse ceinture en cuir noir avec du matériel doré autour de sa taille. Sous la ceinture en cuir, elle a secoué deux ceintures en chaîne dorée, dont une qui disait Versace en lettres géantes.

Hailey a complété son look avec un porte-jarretelles autour de sa cuisse, de grosses bottes en cuir noir jusqu’aux genoux, de minuscules lunettes de soleil, d’énormes boucles d’oreilles en perles et des lunettes de soleil noires maigres. Quant à son glam, elle a secoué une lèvre rouge vif avec du sang coulant d’un côté de sa bouche. La meilleure partie de son look était les crocs de vampire qui remplaçaient ses deux dents latérales.

Hailey a été rejoint par Justin Bieberqui s’est déguisé en Cookie Monster de Rue de Sesame. Justin portait une combinaison baggy bleu vif avec une capuche aux grands yeux écarquillés et il a complété son costume avec un bonnet Drew blanc et des baskets Nike blanches.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant



Bradley Cooper et sa fille Lea, 5 ans, rencontrent Brooke Shields et ses filles Rowan, 19 ans, et Grier, 16 ans, pour le déjeuner : Photos

Vivienne Jolie Pitt, 14 ans, porte des jeans baggy et des Converse lors d’un voyage d’épicerie avec maman Angelina : photo

Khloe Kardashian partage le premier regard sur son fils nouveau-né comme True, 4, le tient dans des costumes d’Halloween



Hailey a été fabuleuse cette saison d’Halloween. En plus de ce costume, Hailey s’est déguisée en mannequin haute couture YSL à partir de 1999, lorsqu’elle a couvert sa poitrine de magnifiques roses roses avec une sangle autour du cou ornée d’un petit bouquet de roses autour de sa taille. Attaché à la jupe était un train rose transparent et elle a ajouté une couronne de fleurs roses qui mettait en valeur ses vagues de plage brunes.