Hailey Bieber, Vanessa Hudgens, Kylie Jenner et d’autres stars en costumes d’Halloween : “Et les festivités commencent”

Halloween a commencé tôt pour certaines stars d’Hollywood.

Hailey Bieber et Kylie Jenner ont lancé les festivités deux semaines plus tôt en s’habillant de costumes noirs avec de la peinture corporelle verte alors qu’elles incarnaient le look “Wicked”.

Les copains étaient accompagnés du mari de Hailey, Justin Bieber, alors qu’ils prenaient une pizza dans un restaurant local de Los Angeles.

Vanessa Hudgens s’est rendue sur Instagram lundi pour montrer son costume inspiré de “Black Swan”.

Voici un aperçu de la façon dont les trois stars et d’autres célébrités canalisent l’esprit effrayant avant le week-end de vacances.

Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens a publié un carrousel d’images sur Instagram lundi alors qu’elle montrait son look inspiré de “Black Swan”.

“Et les festivités commencent”, a-t-elle légendé le message avec un emoji citrouille.

La star de “High School Musical” habillée en cygne blanc et le musicien GG Magree incarnaient le cygne noir.

Il semble que Hudgens ait apprécié une soirée avec des amis qui se sont tous déguisés. L’acteur Derek Chadwick a été vu dans un costume de cow-boy.

Kylie Jenner, Hailey Bieber

Kylie Jenner a créé un TikTok le 12 octobre où elle a montré ses looks inspirés de “Wicked” de Hailey Bieber.

“Mes amis m’ont emmenée chercher une pizza”, a-t-elle dit en montrant l’appareil photo à Hailey.

“Pourquoi tout le monde nous regarde ?” Kylie a demandé à Hailey, qui a répondu : “Je ne sais pas. J’ai l’impression que nous sommes habillés si normalement, donc ça n’a aucun sens.”

Le mari de Hailey, Justin Bieber, a rejoint les filles lors de leur sortie pizza. Jenner a montré le restaurant de Los Angeles, qui a été entièrement décoré pour Halloween.

Jordan Fisher

L’acteur de “La vie secrète de l’adolescent américain”, Jordan Fisher, est dans l’esprit d’Halloween avec son fils, Riley.

Fisher, 28 ans, est allé sur Instagram le 16 octobre et a montré son fils dans un costume de dinosaure. “Ryceratops et son papa”, a écrit Fisher.

L’acteur et sa femme, Ellie, se sont mariés en 2020. Ils ont accueilli Riley plus tôt cette année.

Kimberly J.Brown

La star de “Halloween Town”, Kimberly J. Brown, est prête pour le week-end d’Halloween.

Brown est allée sur Instagram le 14 octobre pour partager une image avec son partenaire, Daniel Kountz, et leur amie à quatre pattes, Luna, tous vêtus de looks squelettes assortis.

“Photo de famille mais façon Halloween !” elle a légendé l’adorable photo de famille.

Megan toi étalon

Megan Thee Stallion a lancé l’ambiance d’Halloween le 1er octobre.

Le rappeur a mis en ligne quelques images en pyjama de satin rose, sirotant une boisson fruitée avec une citrouille sur la tête.

Elle était également assise sur un canapé, lisant un livre et ouvrant une porte pendant que les photos étaient prises.

Justin Baldoni

La star de “Jane the Virgin” Justin Baldoni et sa femme, Emily Baldoni, se sentent incroyables à cette période de l’année.

L’acteur de 38 ans s’est rendu sur Instagram jeudi pour partager une image du couple vêtu des costumes emblématiques des “Indestructibles” pour l’anniversaire de leur fils.

“La fête du 5e anniversaire de Maxwell a peut-être été plus amusante pour maman et papa. Et oui… je me suis entraîné”, a légendé Justin l’image.

Le couple s’est marié en 2013 et partage deux enfants : Maiya, 7 ans, et Maxwell, 5 ans.

Kurt Russel, Goldie Hawn

Un autre anniversaire d’octobre qui a remporté des costumes complets était le 4e anniversaire de la fille de Kate Hudson.

Goldie Hawn et Kurt Russell se sont déguisés en reine et en roi pour célébrer la journée spéciale de la petite-fille Rani Rose début octobre.

Hawn, 76 ans, s’est rendue sur Instagram pour partager une photo avec Russell, 71 ans, et la fille d’Hudson.

“Joyeux 4ème anniversaire notre précieuse Rani Rose tu es la vraie reine !” Hawn a sous-titré le message. “Je prendrai Lady in Waiting tous les jours tant que le prince sera toujours à mes côtés ! NOUS VOUS AIMONS !!!”