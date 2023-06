Hailey Bieber sur les commentaires de Selena Gomez des fans : « Stop » – Hollywood Life

Voir la galerie





Hailey Bieber est allée sur son histoire Instagram avec un message à ses fans le 12 juin. commentaires haineux, méchants ou méchants », a-t-elle écrit. « Faire cela ne me soutient pas… si vous y participez, vous faites partie d’une culture dont je ne veux pas faire partie. S’il vous plaît soyez gentil ou ne dites rien.

Bien que Hailey n’ait pas précisé à quels messages elle faisait référence, elle a eu affaire à des fans qui l’ont opposée à Selena Gomez sur les réseaux sociaux depuis des années. Plus tôt ce mois-ci, les fans ont de nouveau évoqué une querelle entre les dames, entraînant une vague de commentaires, tout comme Hailey l’a mentionné dans son histoire IG. Hailey s’est assurée d’aimer l’une des publications récentes de Selena sur Instagram pour prouver qu’elle n’avait pas de mauvais sang avec la chanteuse, mais cette décision n’a fait qu’intensifier la guerre des mots, ce qui l’a probablement amenée à publier ce message.

Les rumeurs d’une querelle entre Selena et Hailey sont nées de leurs relations respectives avec Justin Bieber. Selena est sortie avec Justin de 2011 à 2018, mais il est également sorti avec Hailey lors d’une de leurs ruptures. Lorsque Justin et Selena ont mis fin définitivement aux choses en mars 2018, ce n’était que quelques semaines avant qu’il ne recommence à sortir avec Hailey, et il a proposé au mannequin en juillet. La chronologie a dérangé les fans de Jelena pendant des années, et à l’automne 2022, Hailey a finalement remis les pendules à l’heure lors d’une interview sur le Appelle son papa podcast.

Au cours de l’interview, Hailey a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de drame avec Selena. Elle a également déclaré que les fans ne sont pas tout à fait au courant de la chronologie de sa réconciliation avec Justin. Bien qu’elle ne soit pas entrée dans les détails de la chronologie, elle a dit que toutes les personnes impliquées (elle-même, Selena et Justin) sont toutes sur la même page à ce sujet. Puis, en octobre 2022, Selena a semblé faire preuve d’unité avec ces déclarations en posant pour des photos avec Hailey lorsqu’elles ont assisté au même événement public.

Un comportement cryptique des médias sociaux des deux dames en février 2023 a ravivé les rumeurs d’une querelle. Cependant, en mars, Selena s’est rendue sur Instagram pour réprimander ses fans pour leur traitement de Hailey. « Hailey Bieber m’a contacté et m’a fait savoir qu’elle recevait des menaces de mort et une telle négativité haineuse », a écrit Selena. « Ce n’est pas ce que je défends. Personne ne devrait être victime de haine ou d’intimidation. J’ai toujours prôné la gentillesse et je veux vraiment que tout cela s’arrête. Hailey a répondu en remerciant publiquement Selena d’avoir pris la parole et a partagé qu’ils parlaient depuis des « semaines » de la façon de mettre fin au récit de la querelle.

