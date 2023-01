Hailey Bieber souffre de « SSPT » après un AVC – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Hailey Baldwin a parlé un peu plus de la «chose la plus effrayante» qu’elle ait «jamais vécue» dans sa vie: un mini-AVC l’année dernière. Le modèle et l’épouse de Justin Bieber dévoilé le dernier Le défilé avec Vogue podcast qu’elle souffre de “SSPT” après avoir été transportée d’urgence à l’hôpital avec un caillot de sang sur le cerveau en mars 2022. Hailey a qualifié l’expérience de “très choquante”, avant d’ajouter : “C’était certainement la chose la plus effrayante que j’aie jamais vécue. ”

“J’ai lutté contre beaucoup d’anxiété après”, a-t-elle poursuivi. “J’ai lutté avec un peu de SSPT [Post Traumatic Stress Disorder] de tout comme la peur de peut-être que ça allait se reproduire. C’était juste un sentiment que j’étais, comme, je ne veux plus jamais vivre ça. Je veux dire, c’était si terrifiant, si choquant, si déconcertant de toutes les manières que vous pouvez imaginer.

Après que la nouvelle de la peur de la santé de Hailey a été annoncée pour la première fois en mars, elle s’est rendue sur son Instagram pour donner aux fans le 411 de ce qui s’était passé. “Jeudi matin, j’étais assise au petit déjeuner avec mon mari quand j’ai commencé à avoir des symptômes d’AVC et j’ai été emmenée à l’hôpital”, a-t-elle écrit. “Ils ont découvert que j’avais souffert d’un très petit caillot de sang dans mon cerveau, ce qui a causé un petit manque d’oxygène, mais mon corps l’avait transmis tout seul et j’ai complètement récupéré en quelques heures.” Elle a poursuivi: “Bien que ce soit certainement l’un des moments les plus effrayants que j’aie jamais vécus, je suis à la maison maintenant et je vais bien, et je suis tellement reconnaissante envers tous les incroyables médecins et infirmières qui ont pris soin de moi! Merci à tous ceux qui ont tendu la main avec des vœux et de l’inquiétude, et pour tout le soutien et l’amour.

Maintenant, même des mois plus tard, Hailey est “déclenchée” en revisitant Palm Springs, la ville où l’incident s’est produit. “Même les premières fois que je suis revenu ici après, c’était un peu un étrange sentiment déclencheur pour moi parce que vous vous souvenez exactement comment tout s’est passé à ce moment-là”, a-t-elle expliqué sur le podcast. “Mais je pense que le bon côté pour moi, c’est que cela m’a amené à découvrir que j’avais ce trou dans mon cœur.”

