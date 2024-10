Hailey Bieber semble réagir à la refonte des vidéos de Justin Bieber et Diddy

Les gens pensent que Hailey Bieber répond aux haineux après que les vidéos de Justin Bieber et Diddy ont refait surface. Le magnat de Bad Boy Records a été arrêté le 8 septembre 2024 et les gens trouvent des liens entre des célébrités et Diddy à tous les niveaux possibles. On peut dire que la célébrité qui a retenu le plus l’attention est Justin.

Hailey Bieber a publié une photo de son mari en train de se moquer des paparazzi en 2017 sur sa story Instagram le 7 octobre 2024. Elle a légendé la photo avec le mot « humeur ». Il n’est pas certain qu’elle répondait aux spéculations publiques sur les liens entre son mari et Diddy, mais le moment choisi a fait sourciller certaines personnes.

Sean « Diddy » Combs a été arrêté à New York le 16 septembre 2024 et accusé de trafic sexuel et de transport en vue de se livrer à la prostitution. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations et s’est vu refuser la libération sous caution. Depuis son arrestation, les détails de son acte d’accusation ont été rendus publics, y compris ce qui s’est passé lors de ses séances de folie où cela a été décrit comme « des performances sexuelles élaborées et produites que Combs a arrangées, dirigées, masturbées pendant et souvent enregistrées électroniquement ».

Diddy a eu une influence de longue date sur Justin Bieber au début de sa carrière. Le chanteur de « Baby » a posté une vidéo « effrayante » alors qu’il avait 15 ans et a passé 48 heures avec le rappeur qui a « refusé » de révéler ce qu’ils faisaient à l’époque. « Vous avez déjà vu le film 48 heures ? Tout de suite [Justin is] passer 48 heures avec Diddy, lui et son garçon », dit Diddy dans la vidéo. « Ils vivent des moments inoubliables. Nous ne pouvons pas vraiment divulguer où nous traînons et ce que nous faisons. Mais c’est définitivement le rêve d’un jeune de 15 ans », ajoute Combs.

Justin a passé du temps avec Diddy à plusieurs reprises et a récemment figuré sur son album AMOUR. Cependant, des sources ont déclaré Courrier quotidien que Justin regrette sa collaboration avec Diddy et refuse de parler de l’arrestation. « Bieber est tellement perturbé par la nouvelle de Diddy et n’est pas disposé à la traiter ou à en discuter, alors il s’est arrêté », a déclaré la source. Tant de personnes qui ont contribué à faire de lui ce qu’il est étaient très proches de Diddy et cela l’a complètement bouleversé. Justin n’a pas répondu à cela depuis les perquisitions à domicile. Il ne le fera pas.

Quant à ce qui se passe dans le camp Bieber, les deux savourent leur parentalité puisque Hailey a donné naissance à leur fils Jack Blues en août. Un initié a dit Personnes que malgré l’arrestation de Diddy, le couple « est dans une bulle heureuse depuis la naissance de bébé Jack ». Ils ont ajouté: « Il veut juste se concentrer sur le fait d’être un père et un mari formidable. »