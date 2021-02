Hailey Bieber s’est ouverte sur les conséquences néfastes de l’attention négative qui lui a été adressée via les réseaux sociaux pour sa santé mentale.

La mannequin américaine de 24 ans, personnalité médiatique et mondaine dit qu’elle a une thérapie «cohérente» pour l’aider à surmonter les abus qu’elle subit en ligne.

Hailey dit qu’être mariée à la superstar de la pop canadienne Justin Bieber, 26 ans, signifie qu’elle a aussi un meilleur ami qui sait exactement ce qu’elle vit.

S’ouvrant à Women’s Health UK dans leur podcast Going for Goal, publié aujourd’hui, Hailey a été honnête en expliquant pourquoi elle avait choisi de travailler avec un thérapeute pour lutter contre les abus qu’elle subissait en ligne.

Elle a dit: «La façon dont j’ai géré une grande partie de l’attention négative est … J’en ai beaucoup parlé avec un thérapeute, et je fais de la thérapie régulièrement.

Révélant que Justin a été à la fois une épaule et un mari, elle a poursuivi: «Je suis également mariée à quelqu'un qui fait face à cela depuis bien plus longtemps que moi, à un niveau extrêmement élevé. «







Et Hailey laisse entendre que cela l’a rapprochée de son mari, ajoutant: «Je pense que pouvoir partager ce monde avec quelqu’un qui le comprend encore mieux que moi a été très utile.»

Alors qu’elle développait les mauvais traitements qu’elle subissait, Hailey a expliqué qu’elle avait appris à accepter que tout le monde ne l’aimerait pas.

Elle a déclaré: «La plus grande chose pour moi avec les médias sociaux a été la bataille de … pendant un certain temps, des inconnus m’ont fait sentir que je devais m’expliquer, quand la réalité est que je ne leur dois rien.

«Il m’a fallu un certain temps pour y arriver et comprendre cela, car je suis un peu perfectionniste et je ne veux pas que les gens me détestent ou soient en colère contre moi.

«Je veux être comme ‘Hé, je ne suis en fait pas cette personne que tu penses que je suis’.

«Je viens de réaliser qu’il y a des gens sur Internet qui, peu importe ce que vous dites et faites, veulent juste vous haïr parce qu’ils ne sont pas satisfaits d’eux-mêmes.

Elle a ajouté: «Plus j’ai réussi à décomposer cela avec un thérapeute [and] Plus je me rends compte que cela n’a rien à voir avec moi ou mon caractère personnel, je me sens beaucoup plus libre.

Écoutez l’interview complète de Hailey Bieber sur la santé des femmes Objectif podcast du mardi 2 nd Février.