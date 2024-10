Hailey Bieber rend hommage à son défunt créateur de robes de mariée, Virgil Abloh, à l’occasion du cinquième anniversaire de Justin et d’elle.

Hailey Bieber a rendu hommage à son défunt créateur de robes de mariée, Virgil Abloh, à l’occasion de ce qui aurait été son 44e anniversaire.

Le mannequin de 27 ans, qui s’est marié avec la pop star Justin Bieber, 30 ans, en 2018 dans une robe conçue par le créateur visionnaire d’Off-White – décédé en novembre 2021 à l’âge de 41 ans des suites d’une bataille contre le cancer. – s’est rendue sur les réseaux sociaux pour remercier son amie d’avoir créé la robe la plus « magique » pour elle.

Au-dessus d’une photo d’elle en robe aux côtés de son défunt copain, elle a écrit : » Joyeux anniversaire V, tu nous manques ! » Merci de m’avoir confectionné la robe de mariée la plus magique.

Le numéro à épaules dénudées comportait une longue traîne et se distinguait par ses touches de perles et de dentelle avec le slogan « Till Death Do Us Part » inscrit sur le voile.

Virgil a précédemment expliqué que le projet était la première robe de mariée conçue pour un ami proche et qu’il voulait créer quelque chose qui la présenterait comme la « plus belle femme » du hitmaker des Peaches lorsqu’elle marcherait dans l’allée.

Hailey Bieber a rendu hommage à son défunt créateur de robes de mariée, Virgil Abloh, à l’occasion de ce qui aurait été son 44e anniversaire.

Il a déclaré à Vogue : « J’ai déjà confectionné un certain nombre de robes pour le tapis rouge pour des moments spéciaux, mais celle-ci serait la première pour un mariage, en particulier pour un ami proche. « Je connais Justin depuis quelques années également et je voulais faire quelque chose qui le fasse regarder dans les yeux de Hailey et voir qu’elle est la plus belle femme pour lui.

« C’est donc en grande partie ce qui a inspiré la silhouette de la robe, c’est apporter une émotion au moment où il la voit marcher dans l’allée avec le voile et le soulever en quelque sorte. »

Hailey et Justin se sont mariés dans un palais de justice de New York le 13 septembre 2018, quelques mois seulement après la séparation définitive de Justin d’avec sa petite amie occasionnelle Selena Gomez.

Après avoir dit leur « oui » dans un palais de justice de New York, Justin et Hailey ont organisé une cérémonie élaborée l’année suivante à l’hôtel Montage Palmetto Bluff en Caroline du Sud.

Ils ont été présentés pour la première fois en 2009 à TODAY lorsque le père de Hailey, Stephen Baldwin, les a présentés.

Le couple a ensuite eu une brève aventure en 2016 au milieu de sa romance intermittente d’une décennie avec Selena Gomez.

Lorsque lui et l’ancien élève de Disney Channel, 30 ans, ont finalement décidé d’arrêter définitivement en mai 2018, Justin est tombé dans les bras de Hailey et ils sont depuis attachés à la hanche.

Le couple a parlé franchement de leur relation au fil des ans, y compris de leur première année de mariage « vraiment difficile ».

Le mannequin de 27 ans, qui s’est marié avec la pop star Justin Bieber, 30 ans, en 2018 dans une robe conçue par le créateur visionnaire d’Off-White – décédé en novembre 2021 à l’âge de 41 ans des suites d’une bataille contre le cancer. – s’est rendue sur les réseaux sociaux pour remercier son amie d’avoir créé la robe la plus « magique » pour elle

Au-dessus d’une photo d’elle en robe aux côtés de son défunt copain, elle a écrit : » Joyeux anniversaire V, tu nous manques ! » Merci de m’avoir confectionné la robe de mariée la plus magique’

S’adressant à GQ en 2021, Justin a révélé que ses difficultés initiales et celles de Hailey provenaient d’un « traumatisme » et d’un « simple manque de confiance ».

« Il y a toutes ces choses que vous ne voulez pas admettre à la personne avec qui vous êtes, parce que c’est effrayant. Vous ne voulez pas les effrayer en disant : « J’ai peur », a-t-il expliqué.

Le chanteur de Sorry a admis qu’au cours de la première année de mariage, il était « sur des œufs », mais maintenant il ne s’est jamais senti aussi stable.

Hailey et Justin ont accueilli leur premier enfant fin août et ont partagé le joli prénom qu’ils avaient choisi.

Le numéro à épaules dénudées comportait une longue traîne et se distinguait par ses touches de perles et de dentelle avec le slogan « Till Death Do Us Part » inscrit sur le voile.

Virgil a précédemment expliqué que le projet était la première robe de mariée conçue pour un ami proche et qu’il voulait créer quelque chose qui la présenterait comme la « plus belle femme » du hitmaker « Peaches » lorsqu’elle marcherait dans l’allée.

Justin a partagé une photo du adorable petit pied de leur nouveau fils, tout en révélant qu’ils l’avaient nommé « Jack Blues Bieber ».

« BIENVENUE À LA MAISON », a écrit le chanteur à Jack en légende. Notamment, le couple n’a pas précisé quand leur fils est né.

Hailey a republié la photo dans ses histoires Instagram peu de temps après la publication initiale de Justin.

Elle l’a légendé avec un emoji ours en peluche et un cœur bleu, en écrivant « Jack Blues ».

Le nom « Jack » semble avoir une signification personnelle pour les tourtereaux, car il s’agit du deuxième prénom du père de Justin, Jeremy Bieber.

Jeremy s’est séparé de la mère de Justin, Pattie, peu de temps après sa naissance en Ontario, au Canada, alors qu’ils n’avaient que 18 ans.

Au début, le chanteur voyait peu son père lorsqu’il était enfant, mais les deux se sont reconnectés et ont passé beaucoup plus de temps ensemble depuis que Justin est devenu adulte, renforçant ainsi leur relation père-fils.

Ils ont été présentés pour la première fois en 2009 à TODAY lorsque le père de Hailey, Stephen Baldwin, les a présentés l’un à l’autre.

Hailey et Justin ont accueilli leur premier enfant fin août et ont partagé le doux prénom qu’ils avaient choisi

Jack a été accouché par le Dr Thais Aliabadi, le même obstétricien que Kylie et sa sœur Khloé Kardashian ont utilisé pour accoucher de leurs enfants, selon l’acte de naissance obtenu par TMZ.

Baby Bieber est né au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles, où la fille de Kylie, Stormi Webster, est née en 2018.

Hailey et Justin étaient préparés pour la naissance de Jack, comme l’a dit une source Personnes en juillet que les deux étaient « prêts à devenir parents ».

« Ils préparent l’arrivée du bébé et c’est très mignon », ont-ils déclaré.

Bébé Bieber est né au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles, où la fille de Kylie, Stormi Webster, est née en 2018.

Le couple « très religieux » se serait appuyé sur leur foi chrétienne et leur communauté ecclésiale pour obtenir leur soutien à l’approche de la naissance de Jack.

L’initié a ajouté que Hailey était « farouchement protectrice envers elle et la tribu grandissante de Justin », à la suite d’informations selon lesquelles elle n’était actuellement pas « proche » de sa famille.