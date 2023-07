Hailey Bieber réagit à la rumeur de Selena Gomez Feud: vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Erik Pendzich/Matt Baron/BEI/Shutterstock

En discutant avec Bloomberg’s Le circuit le 30 juin, Hailey Bieber26 ans, a abordé les rumeurs de querelle entre elle et Selena Gomez30. Comme dédié HollywoodLa Vie les lecteurs le savent, les fans des deux dames les ont souvent opposés depuis que Hailey a épousé l’ex de Selena, Justin Bieber, 29 ans. « Je ne pense pas qu’il s’agisse de moi, Hailey Bieber et Selena Gomez », a expliqué le mannequin au point de vente. « Il ne s’agit pas de cette confrontation entre deux femmes – il s’agit de la haine vile et dégoûtante qui peut provenir de récits complètement inventés et tordus, et perpétués qui peuvent être vraiment dangereux. »

La jeune femme de 26 ans a ensuite précisé où elle en était sur la rumeur de querelle en disant qu’elle n’était « pas d’accord » avec ça. « Je pense que c’est une opportunité de vraiment rassembler les gens et de ne pas être d’accord avec le genre de division que cela a causé parce que je ne suis pas d’accord avec le genre de division que cela a causé », a-t-elle déclaré. « Je n’aime pas toute cette idée d’équiper cette personne et d’équiper cette personne – je veux pouvoir rassembler les gens et je pense que c’était un moment vraiment important pour les gens de voir que vous pouvez le faire et ça ne marche pas » cela ne doit pas concerner toute cette nature de division.

La femme de Justin a alors convenu avec le journaliste, Emilie Chang, après avoir qualifié le « récit » de « vieux frustrant » en raison des fans qui opposent Selena et Hailey « à cause d’un homme ». La beauté brune a déclaré qu’elle s’était répétée d’innombrables fois dans ses efforts pour écraser les rumeurs. « Je déteste ça », a plaisanté Hailey. « Je le déteste depuis le début et ça revient à être mal compris. Maintes et maintes fois, je dis qu’il n’y a pas de problème et c’est tellement décevant que les gens se comportent toujours de cette façon avec un homme.

Hailey a poursuivi en disant qu’elle craignait souvent que le drame présumé puisse avoir un effet négatif sur sa marque de beauté. « Je ne veux pas que des drames inventés idiots affectent ce sur quoi je me concentre et travaille », a déclaré la femme d’affaires. « Il y a des récits qui existent pour moi qui me blessent vraiment et me bouleversent vraiment. » Plus récemment, Hailey a utilisé son histoire Instagram le 12 juin pour décourager les fans de laisser des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux de quelqu’un d’autre. « Si vous laissez des commentaires grossiers ou méchants en mon nom sur les messages de quelqu’un, sachez simplement que je ne le veux pas, et je ne tolérerai jamais ou ne tolérerai jamais les commentaires haineux, méchants ou méchants », a-t-elle écrit dans le supprimé depuis. poste. « Faire cela ne me soutient pas… si vous y participez, vous faites partie d’une culture dont je ne veux pas faire partie. S’il vous plaît soyez gentil ou ne dites rien.

Selena est sortie de temps en temps avec le mari de Hailey de 2011 jusqu’à leur dernière rupture en 2018. Fait intéressant, le hitmaker « Peaches » et Hailey se sont mariés en septembre 2018, peu de temps après sa séparation de l’homme de 30 ans. Quand Emily a demandé à la starlette si elle « essayait de se séparer » de la famille Baldwin et de la célébrité de son mari, Hailey a rapidement noté que cela semblait « difficile » à faire. « C’est difficile de dire qu’on peut s’en séparer, parce que c’est ma vie. C’est la famille dont je viens et c’est mon mari », a-t-elle expliqué. « C’est indéniable et je ne veux pas essayer de m’enfuir. » Hailey est la fille de l’acteur Stephen Baldwin57 ans, et sa femme, Kenny Baldwin55. Son oncle est aussi 30 Rocher alun Alec Baldwin65.

