Hailey Bieber publie un selfie après avoir accueilli son fils avec Justin

Hailey Bieber a partagé un selfie miroir non filtré quatre semaines après avoir donné naissance à son fils et à celui de son mari Justin Bieber, Jack Blues.

Le mannequin, âgé de 27 ans, a publié jeudi une photo en gros plan de sa peau éclatante et nue tout en pinçant les lèvres sur son histoire Instagram.

« Salut », a-t-elle simplement légendé le cliché, en ajoutant un emoji scintillant.

Hailey Bieber a posté un selfie jeudi, quatre semaines après avoir accueilli un fils avec Justin Bieber. haileybieber/Instagram

Le mannequin, vu ici avec Justin en juillet, était nu et avait les joues roses sur le selfie non filtré.

Hailey, photographiée avec son mari en mai, est restée discrète depuis qu’elle est devenue maman. Hailey Bieber/Instagram

Hailey arborait un rouge à lèvres nude subtil, un blush pêche et un chignon élégant tiré en arrière. Elle avait une manucure bleu électrique et accessoirisait sa tenue avec des créoles argentées et son collier signature en diamant « B ».

La fondatrice de Rhode Skin est restée discrète depuis qu’elle a accueilli son premier enfant le 22 août, bien qu’elle ait partagé un cliché de sa nouvelle bague « maman » incrustée de diamants deux semaines après l’arrivée de son fils.

Pendant ce temps, Justin, 30 ans, a été aperçu assistant seul à un service religieux à Beverly Hills, en Californie, quelques jours seulement après être devenu papa.

Le fondateur de Rhode Skin et Justin ont accueilli leur fils, Jack Blues, en août. Justin Bieber/Instagram

Une source a déclaré que le chanteur, photographié ici avec sa femme en mai, est « déjà un super papa ». Instagram/@haileybieber

La chanteuse de « Peaches » a annoncé le 23 août que le couple avait accueilli leur fils.

« BIENVENUE À LA MAISON… JACK BLUES BIEBER », a-t-il écrit sur Instagram à côté d’une photo du pied de leur nouveau-né.

Quelques jours plus tard, une source a partagé que Justin était « déjà un super père » et avait trouvé sa « raison d’être » en tant que parent.

Hailey a célébré la maternité avec une bague « maman » en diamant étincelant. haileybieber/Instagram

Le couple, photographié ici en juin à New York, a annoncé sa grossesse en mai après avoir renouvelé leurs vœux à Hawaï. Images GC

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

«[Justin and Hailey are] « Nous sommes tous les deux ravis », a déclaré la source à People, ajoutant : « Le bébé est un véritable miracle. Il est adorable et se porte bien. Hailey se porte bien aussi. »

Le couple a annoncé la grossesse de Hailey en mai après avoir renouvelé leurs vœux à Hawaï.

La magnat du maquillage, qui était enceinte de six mois à l’époque, a dévoilé son ventre rond en portant une robe en dentelle blanche Saint Laurent et un voile assorti.

Le duo, présenté ici en 2022, s’est marié en 2018. Instagram/@haileybieber

Ils ont commencé à sortir ensemble quelques semaines auparavant. JustinBieber/Instagram

Le duo a également célébré cette étape importante en améliorant la bague de fiançailles de Hailey avec une nouvelle bague en diamant massif de forme ovale.

Justin a proposé à la fashionista un diamant ovale plus petit, qu’elle porte désormais à son petit doigt, en juillet 2018, quelques semaines seulement après le début de leur relation.

Le lauréat d’un Grammy a ensuite épousé Hailey dans un palais de justice de New York en septembre 2018, et ils ont eu un deuxième mariage entouré de leur famille et de leurs amis en Caroline du Sud l’année suivante.