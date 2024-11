Hailey Bieber publie sa première photo de Baby Jack Blues depuis son accouchement

Les fans viennent d’avoir un premier aperçu du petit fils de Hailey et Justin Bieber, Jack Blues.

Le bébé a fait une adorable apparition sur l’Instagram de sa mère pour la première fois jeudi, lorsque la fondatrice de Rhode a partagé une photo de la moitié inférieure du corps de Jack dans son histoire Instagram. Attaché à un porte-bébé et vêtu d’une combinaison fuchsia pelucheuse, Jack portait un autocollant rouge, blanc et bleu « J’ai voté » sur son pied gauche.

« Joyeux Halloween ! » Hailey a écrit sur la jolie photo. « Sortez et votez », a-t-elle ajouté, terminant sa note avec un emoji fantôme adapté à la saison.

En août dernier, Justin a annoncé que Hailey avait accouché en partageant une photo du pied de Jack sur Instagram. Il a confirmé le nom dans la légende : « BIENVENUE À LA MAISON JACK BLUES BIEBER 🐻. » Jack est le premier enfant de Hailey et Justin ensemble.

La maman pour la première fois avait déjà réfléchi à la possibilité d’avoir des enfants avec Justin, qu’elle a épousé en 2018, lors d’une interview pour Le bazar de HarperL’article de couverture de septembre 2022.

« C’est toujours la personne vers qui je veux revenir », avait déclaré le mannequin à l’époque. « Je pourrais prendre l’avion quelque part et aller travailler, mais j’ai hâte de revenir et de passer du temps. Et j’ai l’impression que cela est dû aux efforts déployés des deux côtés. En fin de compte, c’est mon meilleur ami, mais il faut encore beaucoup de travail pour que ça marche.

Elle a poursuivi: « Je sais qu’à terme, lorsque les enfants entreront en scène, ce sera une toute autre saison pour savoir comment faire en sorte que cela fonctionne. »