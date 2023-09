Hailey Bieber porte une robe sexy et un collier « B » dans un nouvel instantané – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Hailey Bieber, 26 ans, a l’air incroyable sur une nouvelle photo sexy sur Instagram. Le mannequin a posé dans une robe blanche et des bottes noires alors qu’elle jetait un regard sérieux à la caméra, dans un nouveau message qu’elle a partagé le 15 septembre. Elle avait les cheveux détachés et portait également un collier B, ce qui était le plus susceptible de représenter Son nom de famille.

En plus de la nouvelle photo épique, Hailey a partagé plusieurs autres photos et clips vidéo récents dans le même message. L’une la montrait portant un haut court blanc sous un sweat à capuche bleu, tandis qu’une autre la montrait portant un haut court noir sous une veste de style tie-dye, une mini-jupe noire et des bottes noires. Elle a également complété le look avec une courte perruque rose.

Sur d’autres photos, elle grésillait dans un bikini à imprimé léopard et une mini-robe blanche soyeuse avec un long manteau noir. Son mari Justin Bieber figurait également sur deux des photos. Il portait une chemise à col blanc alors qu’il tenait un verre de ce qui semblait être du vin blanc tout en posant avec sa femme, sur une photo. Il a également souri joyeusement et a posé à côté de Hailey alors qu’il enfilait une veste en cuir noire sur une chemise à col blanc et un pantalon noir ample.

Le message mémorable de Hailey intervient après qu’elle et Justin aient célébré leur cinquième anniversaire de mariage. Ils ont tous deux partagé des hommages publics comprenant des photos remplies de PDA et de doux messages.

« Au plus précieux, ma bien-aimée. 5 ans », a écrit Justin dans son hommage. « Vous avez captivé mon cœur. Je sais du plus profond de mon âme jusqu’aux os que ce voyage avec toi ne fera que dépasser nos attentes les plus folles. Alors continuons à rêver grand bébé. Bravo pour toujours et à jamais. Je t’aime de toutes les fibres de mon être. JOYEUX 5ÈME ANNIVERSAIRE !!!”

Le message de Hailey était simple mais puissant. « 5 ✨🤍 Je t’aime », a-t-elle écrit.

Hailey et Justin se sont mariés dans un palais de justice de New York, NY, le 13 septembre 2018. Ils ont ensuite célébré un mariage de stars au complexe Montage Palmetto Bluff en Caroline du Sud un an plus tard.