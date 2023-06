Hailey Bieber porte une mini-robe plongeante pour l’anniversaire de Rhode – Hollywood Life

Voir la galerie





de Hailey Bieber La ligne Rhode Skin a eu un an le 15 juin et elle a célébré son anniversaire en organisant une fête d’anniversaire à New York. Le mannequin a été photographié quittant son appartement alors qu’il se rendait à la fête. Elle avait l’air incroyable, vêtue d’une mini-robe sans bretelles avec un décolleté plongeant. La robe à paillettes comportait un nœud à la taille, et elle portait également un collier de diamants et des boucles d’oreilles Tiffany & Co..

Pour son look glamour de la soirée, Hailey avait les cheveux lissés en un chignon. Sa peau était absolument éclatante, probablement grâce à ses produits Rhode. Elle portait un fard à paupières rose et un brillant à lèvres rose dodu assorti à la robe, qui était associée à des talons hauts transparents. De plus, elle a accessoirisé avec un mini sac à main étincelant pour compléter l’ensemble.

Des vidéos des coulisses de la fête, qui ont été partagées sur divers comptes Instagram, montraient Hailey souriant alors qu’elle était entourée d’amis et de supporters. La jeune femme de 26 ans a lancé Rhode en 2022, la qualifiant de « nouvelle philosophie des soins de la peau ». Selon le site Web de Rhode, les produits de la gamme visent à donner aux fans la «peau glacée et rosée caractéristique» de Hailey.

« Mon voyage vers une peau plus saine m’a inspiré à développer des produits qui fonctionnent vraiment, d’une manière accessible à tous », explique Hailey sur le site. « Rhode se consacre à la fabrication de produits basés sur la science et une excellente formulation, simplifiant de nombreux mystères et récits complexes derrière des soins de la peau efficaces. J’espère qu’ils deviendront vos essentiels incontournables qui vivront dans votre salle de bain, seront votre compagnon de voyage préféré, amélioreront votre peau au fil du temps et garderont votre peau heureuse et hydratée.

Les produits de Rhode Skin sont des « essentiels » visant les « soins de la peau intentionnels ». Hailey vend une lotion de préparation (nouvelle), un fluide hydratant, une couche pour les lèvres (trois saveurs) et une couche de récupération/restauration. Le Glazing Milk Prep Layer est le plus récent ajout au mélange, sorti le 15 juin pour coïncider avec l’anniversaire de la marque.

