Hailey Bieber porte un crop top et un jean, tient la main de Justin : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : APEX/MEGA

Juste une autre journée glamour! Hailey Bieber26 ans, a été vue impeccable, comme d’habitude, alors qu’elle sortait avec son mari popstar Justin Bieber, 28, le jeudi 22 décembre pour un petit magasinage des fêtes de dernière minute. Sur les photos, le mannequin Victoria’s Secret portait un jean baggy bleu clair associé à un crop top noir alors qu’elle tenait la main de l’interprète de “Yummy”. Elle portait un pardessus beige confortable sur le dessus, accessoirisé avec des chaussures noires, une ceinture noire et une paire de nuances chics. Une paire de boucles d’oreilles en or, un rouge à lèvres mauve foncé et un sac à main beige coordonné ont perfectionné le look général.

Plus à propos Hailey Baldwin

Justin portait un jean surdimensionné, une chemise marron superposée à un t-shirt blanc et un manteau noir pour le shopping. Il a terminé l’ensemble avec des baskets bleues et une casquette noire, multitâche avec une boisson en bouteille et un téléphone portable à la main. Bien sûr, le duo avait l’air détendu et heureux alors qu’ils parcouraient et marchaient le long du trottoir avant les vacances à venir.

Le look magnifique n’est pas un hasard; Hailey réfléchit beaucoup à ses ensembles impeccables. Elle est connue pour imiter feu la princesse Diana lorsqu’il s’agit de créer ces tenues dignes des paparazzis. “J’ai été vraiment inspirée par le fait qu’elle était la femme la plus regardée au monde à cette époque, de tous les temps, et qu’elle faisait ce qu’elle voulait avec son style”, a déclaré Hailey. Bazar de Harper dans une interview d’août 2022. “Elle s’est vraiment exprimée à travers son style malgré la position dans laquelle elle se trouvait.”

Et quant à son mariage avec Justin, qui semble toujours aussi affectueux, elle a récemment clarifié ce qu’elle voulait dire lorsqu’elle a dit un jour que la relation était un “travail acharné”. “Ce que je voulais dire quand j’ai dit” travail acharné “, c’est qu’il y a un compromis, il y a un sacrifice”, a-t-elle déclaré lors d’une apparition en septembre sur Alex Cooperc’est Appelle son papa podcast. “Je ressens cela dans la plupart des relations de ma vie. Dans les amitiés, dans les relations de travail. Ils peuvent être durs parfois. Je ne voulais pas dire “Dans l’ensemble, c’est dur et ça craint.”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: L’histoire de Selena Gomez et Justin Bieber : du premier amour à la séparation déchirante jusqu’à aujourd’hui

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.