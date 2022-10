Hailey Bieber porte un crop top avec Justin alors qu’ils se tiennent la main à un rendez-vous – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : The Daily Stardust / BACKGRID

Justin Bieber et Hailey Bieber ressemblait au couple parfait lors de leurs deux sorties à Los Angeles le samedi 22 octobre. Sortant faire des courses plus tôt dans la journée, Hailey a été stupéfaite dans son ensemble décontracté composé d’un haut court blanc et de sweats assortis aux côtés de son beau mari. Plus tard, alors qu’elle profitait d’un dîner romantique à West Hollywood, la cover girl a enfilé un autre crop top, ajoutant cette fois une paire de denim délavé. Justin, quant à lui, a porté deux sweats à capuche différents pour les excursions, tenant la main de sa magnifique femme sur le dernier.

La nuit précédente, le couple de superstars est apparu prêt à faire la fête pour la saison effrayante avec Kendall Jenner, alors que le trio à l’allure formidable a été aperçu en train d’arriver à Doja chat grande soirée du 27e anniversaire! Les meilleures amies Hailey et Kendall avaient l’air d’assister à l’enterrement le plus sexy de tous les temps dans leur ensemble de lingerie noire et de voile de dentelle, tandis que Justin le gardait mystérieux et fringant dans son masque et sa cape pour les yeux noirs!

La fête de Doja survient une semaine après que Justin et Hailey ont fait preuve de solidarité à la suite de de Kanye West récente attaque en ligne de Hailey, après que le modèle ait publiquement défendu Vogue éditeur Gabriella-Karefa Johnson, qui s’est prononcé contre le t-shirt “White Lives Matter” de Kanye. Le couple a apprécié un dîner de sushi ensemble et dans ce qui semblait être une réprimande des vêtements incendiaires, le chanteur “Sorry” a secoué un sweat à capuche avec le message “le racisme est un mal”.

La sortie romantique est survenue alors que l’amitié de longue date de Justin avec Kanye semble s’effriter après les bouffonneries controversées du rappeur “Famous”. Non seulement Kanye a claqué son propre ex Kim Kardashian sur sa parentalité, blast Khloe kardashian après avoir défendu Kim et traîné des gens comme Gigi Hadid à la suite du contrecoup de la chemise «White Lives Matter», il a également vu ses comptes Instagram et Twitter suspendus après avoir publié des messages antisémites. Au cours d’une des tirades sur les réseaux sociaux, Kanye a même nargué Hailey en l’appelant “le travail du nez Hailey Baldloose”.

“C’était vraiment un coup bas de s’en prendre à Hailey alors qu’elle n’avait rien fait de mal”, a déclaré EXCLUSIVEMENT une source HollywoodLa Vie. “Justin est déchiré s’il doit répondre ou non aux insultes de Kanye. Tout le monde autour de lui dans son camp le déconseille. Ils pensent tous que répondre ne ferait qu’ajouter de l’huile sur son feu. Justin a assez de soucis en ce moment que d’être pris dans ce drame. Il est passé du drame il y a des années.

Peut-être que Justin a suivi un peu les conseils de son camp et a plutôt opté pour une réponse subtile aux insultes de Kanye en portant le sweat à capuche “le racisme est un mal”. Selon l’initié, le chanteur sait également qu’il n’a pas besoin de répondre pour le bien de Hailey, car elle est une candidate difficile. “Justin sait que Hailey est sa propre femme et peut parler de tout ce qu’elle juge bon”, a expliqué l’initié. «Elle a ses propres opinions distinctes de celles de Justin. Mais il ne tolérera personne qui manque de respect à Hailey.