Hailey Bieber porte un costume à fines rayures et un haut court comme Justin Rocks Jeans – Hollywood Life

Hailey Bieber26 ans, et son mari Justin Bieber, 28 ans, avait l’air élégant dans des tenues aux tons assortis lors d’un récent dîner. Le mannequin portait un costume gris surdimensionné à fines rayures avec un haut court assorti et des bottes volumineuses noires pendant la sortie, tandis que le chanteur portait un sweat à capuche gris sur un haut blanc, un jean surdimensionné et des chaussures à enfiler blanches de sa ligne Drew. Elle avait également les cheveux tirés en arrière et accessoirisés avec des boucles d’oreilles en or épaisses alors qu’il ajoutait un bonnet en tricot marron foncé à son look.

Le dernier rendez-vous de Hailey et Justin survient quelques semaines seulement après qu’ils ont été photographiés main dans la main alors qu’ils faisaient des achats de dernière minute pour les fêtes. Ils portaient également des tenues amples décontractées mais à la mode à l’époque et ils comprenaient un manteau beige sur un haut court noir, un jean ample et des mocassins noirs brillants pour Hailey, et une veste noire sur un sweat-shirt rouge foncé qui était sur une longue chemise blanche, jeans baggy , et des baskets bleu foncé et blanches pour Justin.

Après la sortie, les tourtereaux ont passé du temps à Aspen, CO, où il neigeait et était parfait pour l’hiver. Hailey s’est rendu sur Instagram pour partager un “vidage de photos de vacances” des moments amusants qu’ils ont passés là-bas. Une photo en noir et blanc montrait le mari et la femme se câlinant dehors dans la neige, et une autre montrait Hailey dans une robe noire sans manches avec de multiples découpes dans le dos. Il y avait aussi quelques vidéos de la beauté dansant joyeusement lors d’une soirée du Nouvel An en robe et s’amusant dans la neige.

Quand Hailey ne profite pas de sa vie mouvementée avec Justin, elle profite de la vie de sa famille proche et de ses amis. Une source nous a récemment dit qu’elle avait pleuré des “larmes de joie” sur son cousin Irlande Baldwindes nouvelles de bébé. “[Hailey] a commencé à pleurer des larmes de joie », a déclaré la source HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Elle sait que c’est quelque chose [Ireland] en a envie depuis longtemps » et est « tellement ravie » que sa cousine « va être maman ».

“Hailey voit à quel point l’Irlande et sa mère sont proches”, a ajouté la source, faisant référence à Kim Basinger, “et elle sait que l’Irlande va donner à ce bébé tout l’amour du monde. Elle a déjà une nature maternelle en elle, et elle est tellement reconnaissante qu’il y ait un nouveau bébé dans la famille pour que tout le monde l’aime.

