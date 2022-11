Hailey Bieber porte de la lingerie sur la photo de Victoria’s Secret – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : avec l’aimable autorisation de Victoria’s Secret/MEGA

Hailey Bieber, 25 ans, a encouragé ses fans à “partager la joie” en cette saison des fêtes, avec sa nouvelle photo Victoria’s Secret. Le mannequin a partagé l’instantané épique, qui la montrait debout près d’un grand écran doré scintillant des lettres V et S, les initiales de l’entreprise, sur Instagram et les fans étaient pleins de compliments. Elle portait un body sexy en lingerie turquoise transparente et des collants noirs transparents qui montaient jusqu’à ses cuisses ainsi que des talons argentés scintillants.

La beauté avait également ses longs cheveux détachés et accessoirisés avec un collier ras du cou noir. “Partagez la joie cette saison des fêtes 🤍 @victoriassecret », a-t-elle écrit à côté du message. Ses fans ont rapidement loué sa beauté naturelle et ont révélé qu’elle les aidait à entrer dans l’esprit des fêtes.

Juste deux jours avant que sa photo Victoria’s Secret ne fasse la une des journaux, Hailey a montré son costume d’Halloween mémorable. Elle s’est déguisée en vampire Versace et est sortie avec son mari Justin Bieberqui s’est déguisé en Cookie Monster de Rue de Sesame. Ils sont allés à une fête d’Halloween au Peppermint Club à West Hollywood, en Californie, et ont attiré l’attention des spectateurs alors qu’ils se tenaient la main en souriant.

Hailey a également porté une autre tenue inspirée de la lingerie la semaine dernière lorsqu’elle a assisté à une soirée Tiffany & Co. à Los Angeles. Il comprenait une longue robe noire transparente qui montrait son soutien-gorge noir et des sous-vêtements assortis et des talons noirs à lanières. Elle avait les cheveux détachés et les ongles peints alors qu’elle marchait devant les caméras et était magnifique.

Quand Hailey n’attire pas l’attention sur ce qu’elle porte, elle attire l’attention sur les personnes avec qui elle sort. Elle en a choqué plus d’un lorsqu’elle a posé pour des photos amicales avec l’ex-petite amie de Justin Selena Gomez au deuxième gala annuel du musée à Los Angeles le 16 octobre, après qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles les deux ne s’aimaient pas. Une source nous a dit qu’ils avaient “parlé pendant un certain temps” lors de l’événement et qu’ils étaient heureux de se saluer.

“Hailey a dit qu’ils avaient parlé pendant un certain temps et bien qu’ils n’aient rien approfondi de trop, ils ont pu être réels les uns avec les autres sur l’endroit où ils se trouvent maintenant”, a déclaré EXCLUSIVEMENT la source. HollywoodLa Vie, faisant référence au fait que les stars n’ont pas discuté des années de rumeurs et de spéculations selon lesquelles elles étaient secrètement des ennemis. “Selena sait que c’était long à venir et elle n’a que de l’amour pour Hailey et Justin. Elle lui a dit cela. Il n’y a plus rien à dire ici et ils espèrent tous les deux que cela dissipera enfin toute idée fausse à leur sujet.