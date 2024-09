Hailey Bieber photographiée pour la première fois depuis son accouchement alors qu’elle dîne avec son amie Kylie Jenner pendant que son mari Justin reste à la maison

La nouvelle maman Hailey Bieber a été vue à Los Angeles cette semaine pour la première fois depuis qu’elle a donné naissance à son fils Jack Blues Bieber il y a deux semaines.

La jeune maman de 27 ans dévoilait ses longues jambes dans un short sombre ou une jupe, recouverte par une veste beige avec un col en cuir foncé.

Ses cheveux noirs étaient coiffés en une raie centrale profonde et lissés en arrière en un chignon serré placé au milieu de sa tête.

La fashionista a été rejointe par Kylie Jenner, également âgée de 27 ans, qui a dévoilé son ventre tonique alors qu’elle était sans soutien-gorge dans un débardeur noir court.

Le magnat milliardaire des cosmétiques a ajouté un jean noir taille basse et des sandales noires à talon chaton.

Hailey et son mari Justin Bieber ont accueilli leur premier enfant le 22 août. Quelques jours plus tard, Hailey a partagé une photo de sa main fraîchement manucurée alors qu’elle portait une bague « maman » à 2 000 $

Les amis célèbres ont dîné au restaurant Il Segreto à Bel-Air.

Hailey a associé son look décontracté à des chaussettes blanches et à des ballerines rouges en fourrure tandis qu’elle portait un sac à imprimé léopard.

Elle a ajouté de grosses boucles d’oreilles en or et portait un masque noir sur la moitié inférieure de son visage.

Pendant ce temps, Jenner a attaché ses épais cheveux noirs en une pince, laissant des mèches lâches sur le devant pour encadrer son visage.

La mère de deux enfants portait sur son épaule un grand sac Bottega Veneta en cuir intrecciato de couleur beige.

Elle portait une courte manucure noire brillante et vampirique qui correspondait à ses orteils pédicurés exposés.

Quelques jours plus tard, Hailey a partagé une photo de sa main fraîchement manucurée alors qu’elle portait une bague « maman » d’Isa Grutman Jewelry à 2 000 $.

Hailey a associé son look décontracté à des chaussettes blanches et à des ballerines rouges à fourrure

Jenner a attaché ses cheveux épais et foncés dans une pince à griffes, laissant des mèches lâches à l’avant pour encadrer son visage

Kylie portait un masque facial noir jetable lors du dîner

Les fans ont eu un aperçu du petit pied du premier-né du couple de longue date et de la main manucurée à la française de Hailey alors que Justin annonçait la nouvelle via Instagram.

« BIENVENUE À LA MAISON JACK BLUES BIEBER », a écrit le fier papa dans une légende à ses 294 millions de followers.

Jack a été accouché par le Dr Thais Aliabadi, le même gynécologue-obstétricien que Kylie et sa sœur Khloé Kardashian ont utilisé pour accoucher de leurs enfants, selon le certificat de naissance obtenu par TMZ.

Baby Bieber est né au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, où la fille de Kylie, Stormi Webster, est née en 2018.

Elle portait une courte manucure noire brillante et vampirique qui correspondait à ses orteils pédicurés exposés

Une troisième copine a rejoint les célèbres amies alors qu’elle portait un jean, une chemise à manches courtes et des baskets

Kylie et Hailey étaient entourées de sécurité lors de la soirée

Les Biebers ont provoqué la frénésie chez leurs fans et leurs amis lorsqu’ils ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant sur les réseaux sociaux en mai.

En partageant des images de leur renouvellement de vœux à Hawaï, ils ont dévoilé le ventre rond de Hailey.

Ils ont réussi à garder la grossesse secrète pendant les deux premiers trimestres.

Justin et Hailey se sont mariés en 2018 dans un palais de justice avant d’organiser un mariage plus grand et traditionnel avec leurs proches l’année suivante.

La cérémonie et les préparatifs ont été partagés dans une docu-série YouTube intitulée Seasons.