Hailey Bieber partage la première photo de son bébé Jack Blues depuis l’annonce de sa naissance alors qu’ils célèbrent Halloween

La fondatrice de Rhode a accueilli son petit fils plus tôt cette année avec son mari Justin Bieber

Hailey Bieber partage un aperçu de son petit garçon !

Le fondateur de Rhode, 27 ans, a publié une nouvelle photo sur Instagram de son fils Jack Blues, qu’elle a accueilli en août avec son mari Justin Bieber30 ans. Sur l’adorable photo, le petit garçon de Hailey est assis dans un porte-bébé, montrant ses deux petits pieds dehors.

Jack porte une combinaison magenta et sur un pied il y a un autocollant « J’ai voté ». « Joyeux Halloween ! Sortez et votez 👻 », a écrit Hailey sur la photo.

Ne manquez jamais une histoire : inscrivez-vous à La newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des actualités sur les célébrités aux histoires captivantes d’intérêt humain.

Hailey Bieber/Instagram Jack Blues, le fils de Hailey Bieber.

En rapport: Justin et Hailey Bieber « souhaitaient et priaient » pour leur bébé : « Un tel miracle » (Exclusif)

Bien que ce soit la première photo de son fils qu’elle publie depuis l’annonce de sa naissance, Hailey a fait allusion à son petit garçon avec plusieurs nouveaux bijoux.

Dans une vidéo publiée sur son TikTok plus tôt en octobre, Hailey a partagé sa routine alors qu’elle se préparait pour la journée. On pouvait voir la nouvelle maman utiliser certains des produits de sa marque et, alors qu’elle enfilait ses soins de la peau, exhibant un nouveau bracelet en or sur son bras.

Le bracelet en or est apparu subtilement sur son bras entre une montre en or et un autre bracelet en or et l’on pouvait lire « Jack Blues » écrit sur le devant.

Elle a également publié une photo sur Instagram le même mois et sa photo incluse. une photo d’une chaîne en or avec « JBB » disposés en pendentifs lettres pétillantes, incrustés de pierres précieuses.

L’instantané montrait Hailey portant une chaîne en or avec « JBB » disposé dans des pendentifs en lettres pétillantes incrustées de pierres précieuses.

Justin a révélé dans un doux Instagram publié en août que sa femme avait donné naissance à bébé Jack.

« BIENVENUE À LA MAISON JACK BLUES BIEBER », a-t-il écrit à côté d’une photo en noir et blanc du petit pied du nouveau-né. Le mannequin a repartagé la photo dans ses histoires Instagram peu de temps après, en la légendant avec le nom du bébé ainsi qu’un emoji ours en peluche et cœur bleu.

La tradition familiale de nommer leur fils avec les initiales « JB » est resté du côté de la famille Bieber depuis quelques générations maintenant, car le chanteur porte les mêmes initiales que son père, Jérémie Bieberet certains de ses frères et sœurs.

Jon Kopaloff/Getty Images Justin Bieber et Hailey Bieber assistent à la première de « Justin Bieber: Seasons » sur YouTube Originals

Après que le couple ait accueilli leur bébé, une source a déclaré à PEOPLE que Bieber était « déjà un super papa. »

« La grossesse était quelque chose qu’ils souhaitaient beaucoup et pour lequel ils priaient. Le jour où ils ont découvert que Hailey était enceinte a été le meilleur jamais vu pour Justin », a déclaré la source.

« Il était aux anges. C’était une grande fête pour eux », ont-ils ajouté.

La source a également déclaré que les deux hommes étaient « tous deux ravis ». après avoir accueilli le petit, en disant à PEOPLE : « Le bébé est un tel miracle. Il est adorable et va bien. Hailey va bien aussi. »