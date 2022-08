Hailey Bieber parle des bébés avec Justin Bieber, évolution du mariage au milieu des problèmes de santé

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Hailey Bieber est heureusement mariée à la pop star Justin Bieber depuis près de quatre ans, mais admet que le mariage est un défi.

La créatrice de “Rhode”, qui n’avait que 21 ans lorsqu’elle a épousé l’interprète de “Yummy”, parle des épreuves et des tribulations auxquelles ils sont confrontés, dans une couverture pour Le numéro ICONS de septembre de Harper’s BAZAAR.

Elle a déclaré au magazine : “Je pense juste que la vie change tout le temps… Je pense qu’un exemple parfait de cela est qu’au cours des six derniers mois, nous avons tous les deux traversé de très graves problèmes de santé. Vous devez trouver comment gérer cette merde comme elle vient, tu sais? Il y a une raison pour laquelle ils disent ‘pour le meilleur ou pour le pire.'”

La jeune femme de 25 ans fait référence à son mari qui a reçu un diagnostic de syndrome de Ramsay Hunt plus tôt cette année, ce qui a laissé son visage partiellement paralysé. Hailey a également eu sa propre peur de la santé, un petit caillot de sang dans son cerveau des mois plus tôt, ce qui a affecté sa capacité à parler.

Hailey a également parlé des enfants et de leur impact sur le mariage. Elle a dit: “Je sais que finalement, quand les enfants entreront en scène, ce sera une toute autre saison de navigation pour que cela fonctionne.”

Malgré la folie de l’année écoulée, Hailey dit qu’elle et Justin ont travaillé pour faire prospérer leur relation.

“Il est toujours la personne vers qui je veux me précipiter”, a-t-elle expliqué. “Je pourrais voler quelque part et aller travailler, mais j’ai hâte de revenir et de passer du temps. Et j’ai l’impression que c’est à cause des efforts qui ont été déployés des deux côtés.”

