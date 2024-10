Hailey Bieber organise une soirée Rhode remplie de stars avec son mari Justin, Kendall et Kylie Jenner, et plus encore ! | Anastasia Karanikolaou, Bella Hadid, Claudia Schiffer, Hailey Bieber, Justin Bieber, Justine Skye, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Lori Harvey, Tate McRae, The Kid LAROI | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités