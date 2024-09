Hailey Bieber lance une transformation capillaire quelques semaines après son accouchement

Hailey Bieber présente un nouveau style après bébé, bébé, bébé.

Le mannequin a fait ses débuts avec des cheveux blond miel plus clairs sur ses histoires Instagram le 28 septembre, plus d’un mois après avoir donné naissance à elle et à son mari. Justin BieberC’est le premier bébé.

Le chanteur de « Peaches » et sa femme, une blonde naturelle qui arborait auparavant des cheveux châtain moyen et foncé au cours de la dernière année, ont annoncé l’arrivée de leur fils, Jack Blues Bieber23 août.

À côté d’une photo en gros plan de Hailey tenant le pied du bébé, Justin a écrit sur Instagram à l’époque : « BIENVENUE À LA MAISON ».

Sa mère, Pattie Mallettea depuis partagé plusieurs hommages à son premier petit-enfant. « Oh mon cœur. Bienvenue bébé Jack !! » a écrit la femme de 49 ans sur ses histoires Instagram peu après la naissance du bébé. « Je t’aime tellement ! Merci Seigneur. Quel miracle ! »

Jack est le deuxième petit-enfant et le premier petit-fils du père de Hailey, Stephen Baldwinqui est tout aussi amoureux du nourrisson.