Hailey Bieber fait vibrer Daisy Dukes lors d’une sortie à New York avec Justin Bieber – Hollywood Life

Hailey Bieber, 26 ans, avait l’air à la mode et décontractée lors de sa dernière sortie à New York, NY. Le mannequin était avec son mari Justin Bieber, 29 ans, quand elle a porté un haut court blanc à manches courtes, des marguerites avec une ceinture noire, des chaussettes blanches et des mocassins noirs. Elle avait également un sac à main noir sur une épaule et avait ses cheveux mi-longs et a ajouté des lunettes de soleil à son look alors qu’elle marchait devant Justin.

Le chanteur de « Baby » avait également l’air élégant dans un t-shirt blanc, un short violet, des chaussettes blanches avec des baskets blanches et une casquette de baseball orange. Il a semblé être au téléphone de temps en temps pendant la sortie, mais s’est assuré de rester près de sa femme. À un moment donné, ils ont été photographiés en train de monter dans une voiture et semblaient profiter du temps chaud.

Avant que Hailey et Justin ne fassent la une des journaux à New York, ils ont attiré l’attention pour avoir dîné à Londres, en Angleterre. Ils ont tous les deux été photographiés en pleine forme alors qu’ils marchaient dehors devant des caméras. Hailey portait une longue robe argentée sans bretelles et des talons assortis alors qu’un sac à main noir était sur l’une de ses épaules, tandis que Justin portait une chemise blanche superposée avec un sweat à capuche vert, un pantalon marron surdimensionné, une veste en cuir noire et une casquette Nike beige. Il a également ajouté une paire de baskets.

Hailey a également fait la une des journaux lorsqu’elle portait un bikini vert dans un selfie miroir le 19 juillet. Elle a mis une main sur sa tête et a utilisé son autre main pour prendre la photo dans le miroir extérieur et avait l’air incroyable. Elle accessoirisait avec des boucles d’oreilles en or et était la représentation parfaite de l’été. Elle a également montré sa silhouette dans un bikini orange qui avait l’air tout aussi incroyable.

Quand Hailey n’attire pas l’attention sur ses tenues, elle le fait sur ses relations. Selon certaines rumeurs, la belle aurait eu une querelle avec l’ex de Justin Selena Gomez et elle s’est assurée de remettre les pendules à l’heure sur Bloomberg Le circuit. « Je ne pense pas qu’il s’agisse de moi, Hailey Bieber et Selena Gomez », a expliqué le mannequin au point de vente. « Il ne s’agit pas de cette confrontation entre deux femmes – il s’agit de la haine vile et dégoûtante qui peut provenir de récits complètement inventés et tordus, et perpétués qui peuvent être vraiment dangereux. »

