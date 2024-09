Hailey Bieber fait sa première apparition publique après avoir accepté la maternité

Hailey Bieber, mannequin américain, mondaine et meilleure moitié de Justin Bieber, a été vue passant du temps avec son amie après l’arrivée de son fils, Jack Blues Bieber.

Selon la couverture de E! NewsHailey est allée dîner avec son amie Kylie Jenner au restaurant Il Segreto plus tôt cette semaine.

Le Peau de Rhode le fondateur arborait une veste de grange Prada, l’associant à des chaussettes blanches discrètes, des ballerines rouges Jill Sander et un sac à bandoulière Yves Saint Laurent à imprimé léopard.

Hailey a opté pour son chignon lissé signature et, par-dessus le marché, elle portait un masque noir pour compléter son look.





De son côté, la fondatrice de Kylie Cosmetic a opté pour un look minimaliste avec un chignon décoiffé, un haut noir assorti et un jean avec un sac à main Bottega Veneta beige.

Bien que l’épouse du magnat de la pop ait donné à ses fans de nombreux aperçus de sa nouvelle vie de mère via les réseaux sociaux, la dernière sortie de Hailey et Kylie a attiré l’attention du public après la naissance du premier enfant de Hailey et Justin en août 2024.