Hailey Bieber fait le point sur la santé de Justin Bieber et détaille sa propre peur de la santé récente

Hailey Bieber a informé les fans de la santé de son mari Justin Bieber alors qu’il souffre du syndrome de Ramsay Hunt et a détaillé sa propre peur de la santé récente.

Hailey, 25 ans, a été interrogée sur la santé de Justin lors de la promotion de sa nouvelle ligne de soins de la peau Rhodes.

« Il va très bien. Il s’améliore chaque jour. Il se sent beaucoup mieux, et évidemment, c’était juste une situation très effrayante et aléatoire, mais il va être totalement OK. Je suis juste reconnaissant qu’il aille bien . »

Hailey a ensuite parlé de sa propre peur de la santé. Le modèle a subi un mini-AVC plus tôt cette année.

« Je me sens beaucoup, eh bien, je me sens beaucoup mieux après cette situation », a-t-elle admis. « Je me sens bien. Vous savez, j’ai subi une intervention pour combler ce trou dans mon cœur, et je donne juste à mon corps le temps de guérir et de récupérer. »

« C’était un peu difficile pour moi de me remettre de la procédure, juste en me donnant le temps de m’entraîner à nouveau et de me sentir normal, si cela a du sens. Mais je vais bien maintenant, et je n’ai pas besoin d’être sur n’importe quel plus de médicaments. Donc, je me sens bien.

En septembre 2018, Justin et Hailey se seraient mariés dans un palais de justice. Le couple a organisé une cérémonie de mariage officielle en septembre 2019 en Caroline du Sud.

Hailey a révélé que les problèmes de santé avaient publiquement rapproché le couple.

« Le traverser très publiquement devant beaucoup de gens, cela vous oblige presque, d’une certaine manière, à être franc sur ce qui se passe pour que les gens comprennent ce que vous traversez », a expliqué Hailey. « Et je pense que cela a en fait ouvert beaucoup de conversations vraiment importantes et incroyables. »

« Honnêtement, je pense que le côté positif de tout cela, c’est que cela nous rapproche beaucoup parce que vous vivez cela ensemble », a-t-elle ajouté. « Vous êtes là l’un pour l’autre, vous vous soutenez et il y a juste quelque chose qui vous lie vraiment à travers ces moments. »

Justin, 28 ans, a partagé une vidéo sur Instagram vendredi montrant aux fans que le côté droit de son visage a été paralysé car il a été diagnostiqué avec le syndrome de Ramsay Hunt.

Le virus a attaqué le nerf de l’oreille et du visage du chanteur, selon Justin.

« Pour ceux qui sont frustrés par mes annulations des prochains spectacles, je ne suis juste physiquement, évidemment, pas capable de les faire », a-t-il déclaré. « C’est assez grave comme vous pouvez le voir. J’aurais aimé que ce ne soit pas le cas, mais évidemment mon corps me dit que je dois ralentir.

« J’espère que vous comprenez. Je vais juste utiliser ce temps pour me reposer et me détendre et revenir à 100% afin que je puisse faire ce pour quoi je suis né. »