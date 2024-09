Hailey Bieber fait le plein d’amour à Justin Bieber lors d’un rendez-vous clé

Justin et Hailey Bieber sont mariés depuis six ans et, à l’occasion de leur sixième anniversaire, l’épouse de l’icône de la pop lui rend hommage.

En partageant une série de photos, le mannequin américain a donné à ses fans un aperçu de l’amour qu’ils ont l’un pour l’autre.

Sur l’une des photos réconfortantes, le couple a été vu en train de se serrer les lèvres, et le jeune homme de 27 ans a légendé la publication : « 6 ans ???????? », ajoutant : « Je t’aime, bébé. »





La chaleur de ses messages était similaire à celle de Justin dans son hommage de l’année dernière lorsqu’il avait appelé sa femme « la plus précieuse, ma bien-aimée ».

« Tu as captivé mon cœur. Je sais du plus profond de mon âme jusqu’à mes os que ce voyage avec toi ne dépassera que nos attentes les plus folles », a déclaré le Bébé chanteur sous-titré

« Alors continuons à rêver grand, bébé. Santé pour toujours et à jamais. Je t’aime de toutes les fibres de mon être. »

Entre-temps, un nouveau membre s’est ajouté à la famille de deux alors que Justin et Hailey ont accueilli leur premier bébé, Jack Blues, le mois dernier.