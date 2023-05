Hailey Baldwin Bieber partage ce qu’elle ressent vraiment à l’idée de fonder une famille avec son mari, Justin Bieber.

Dans une interview accordée au Sunday Times, la mondaine de 26 ans a déclaré : « Je pleure littéralement à ce sujet tout le temps. »

« Je veux tellement des enfants mais j’ai peur », a poursuivi Hailey. « C’est assez que les gens disent des choses sur mon mari ou mes amis. Je ne peux pas imaginer devoir confronter des gens qui disent des choses sur un enfant. »

Elle a poursuivi: « Nous ne pouvons que faire de notre mieux pour les élever, tant qu’ils se sentent aimés et en sécurité. »

HAILEY BIEBER DÉTAILLE «LE MOMENT LE PLUS EFFRAYANT DE MA VIE» APRÈS LA PROCÉDURE DE CHALEUR, MINI-AVC

Hailey a parlé de fonder une famille avec son mari pop star dans le passé.

En août, le fondateur de Rhode a déclaré à Harper’s Bazaar que leur mariage demandait des « efforts », tout comme le fait d’avoir des enfants.

« Il est toujours la personne vers qui je veux me précipiter », avait-elle déclaré à l’époque. « Je pourrais voler quelque part et aller travailler, mais j’ai hâte de revenir et de traîner. »

« J’ai l’impression que c’est à cause des efforts qui ont été déployés des deux côtés. En fin de compte, c’est mon meilleur ami, mais il faut quand même beaucoup de travail pour que ça marche », a-t-elle poursuivi.

« Et puis je sais que finalement, lorsque les enfants entreront en scène, ce sera une toute autre saison de navigation pour que cela fonctionne », a-t-elle conclu.

Lors du « Ellen DeGeneres Show » en 2020, Justin a dit à l’hôte qu’il était prêt à en avoir « autant que Hailey souhaite en sortir ».

« J’adorerais avoir moi-même une petite tribu », a-t-il poursuivi. « Mais, oui, c’est son corps et tout ce qu’elle veut faire. … Je pense qu’elle veut en avoir quelques-uns. »

En 2021, Justin a déclaré à GQ Magazine : « Pas cette seconde, mais nous finirons par le faire. »

Hailey et Justin Bieber se sont mariés au palais de justice en septembre 2018 avant de se marier devant leurs amis et leur famille en Caroline du Sud en 2019.

Au cours de l’interview avec The Sunday Times, Hailey a parlé de sa peur de la santé en mars 2022 lorsqu’elle a subi un mini-accident vasculaire cérébral, et elle a également noté pourquoi elle avait expliqué sa situation à ses millions de followers en ligne.

« Le lendemain de mon hospitalisation, c’était sur Internet », a expliqué Hailey. « Je voulais parler de ce qui s’était passé avec mes propres mots parce que tant de gens faisaient des suppositions. »

« Si vous laissez des choses comme ça vous faire taire, vous permettez aux gens de dicter comment vous vivez votre vie », a-t-elle déclaré. « Parfois, je veux juste me recroqueviller et être un ermite, comme, ‘Si c’est ce que les gens ressentent, je devrais peut-être rester à la maison.’ Mais je ne suis vraiment pas ce genre de personne. »